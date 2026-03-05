La Plataforma contra la violencia a las mujeres inicia el 8M con un homenaje a la trayectoria del feminismo en Córdoba

Cartel de las actividades de la Plataforma contra la violencia a las mujeres por el 8M. - PLATAFORMA CONTRA LA VIOLENCIA A LAS MUJERES

CÓRDOBA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Plataforma cordobesa contra la violencia a las mujeres celebra este un acto público en el Centro Cívico Norte, a las 17,30 horas, que sirve como apoyo de la agenda reivindicativa al 8M y como espacio de homenaje a la trayectoria feminista de la ciudad.

Según ha indicado la plataforma en una nota, el acto se estructurará en torno a cuatro ejes fundamentales que combinan el activismo, el relevo generacional y la cultura. Así las cosas, se rendirá un sentido homenaje a tres compañeras históricas de la plataforma, reconociendo su "labor ininterrumpida desde los inicios del colectivo, siendo referentes en la lucha contra la violencia de género y la defensa de los derechos de las mujeres".

Igualmente, se hará entrega de los premios a las ganadoras del concurso 'Imagen del cartel #25N 2026', fomentando la creación artística como herramienta de denuncia social y se dará a conocer la nueva imagen del cartel del 25N del 2026.

La jornada también contará con la participación de niños, quienes realizarán una lectura de poemas, simbolizando la importancia de educar en igualdad desde la infancia. El evento estará amenizado por actuaciones de música en directo (voz y guitarra) para celebrar la unión del movimiento.