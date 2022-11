La Plataforma en Defensa de la Universidad de Jaén convoca una concentración contra la financiación "discriminatoria"

JAÉN, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa de la Universidad de Jaén (UJA) ha convocado para este miércoles, 30 de noviembre, en Jaén, a las 11,30 horas, en el Campus de Las Lagunillas, una concentración contra la financiación "discriminatoria" recibida por la UJA en el año 2022 ya que ha resultado ser "la universidad peor financiada de Andalucía", a pesar de estar en cabeza de los principales rankings internacionales.

"No aceptamos esta discriminación para nuestra Universidad, porque no es lo que le corresponde por méritos propios y por la dimensión social que desarrolla en el territorio", dice la plataforma en un comunicado en el que añade que "la justicia es dar a cada uno lo suyo, y a la UJA no se le ha dado por parte de la Junta de Andalucía lo que merece y le corresponde".

Señala que la discriminación se traduce para el 2022 en la "congelación" del presupuesto de 2021, excepto nóminas, con "el consiguiente freno al presupuesto para la docencia de nuevos títulos de formación demandados por la sociedad jiennense, así como de la investigación y de la transferencia de resultados a la sociedad civil

de la provincia de Jaén".

Subrayan que "no hay ninguna garantía, sino todo lo contrario oscurantismo y falsas promesas de que en el año 2023 el presupuesto de la UJA no siga congelado, excepto nóminas. Ni que las diferencias de financiación entre universidades producida en 2022 vayan a eliminarse.

"Tenemos que decir muy alto y muy claro que este no es el modelo de Universidad que queremos para nuestra tierra, en la que la UJA da satisfacción al derecho fundamental de los hijos e hijas de las familias jiennenses de acceder a una educación superior, y en la que nuestra Universidad cumple una función específica de motor económico, social, cultural y de patrimonio histórico de la provincia de Jaén", concluye la plataforma.