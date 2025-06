La Plataforma Orgullo Jaén condena el "ataque homófobo" a un joven: "Nos duele, pero nos empuja a seguir"

JAÉN 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Orgullo Jaén ha condenado "con firmeza el ataque homófobo" sufrido por un joven en la capital el pasado 20 de junio, al tiempo que ha pedido a las administraciones "un compromiso real en la lucha contra la Lgtbifobia" en todos los ámbitos: "Nos duele, pero también nos empuja a seguir".

Integrada por Somos de Colores, AASA (Asociación Cultural de Acción Social y Arte) y Chrysallis Andalucía (Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans) y Geente Lgtbiqa+, se ha referido así al episodio ocurrido "en plena celebración del Orgullo".

En un comunicado, ha señalado que "no ha sido un hecho aislado", sino la "consecuencia directa de los discursos de odio que se repiten impunemente desde determinados sectores políticos, mediáticos y sociales".

"Porque el grito de maricón, venga de donde venga, ya es una violencia. Y no es una violencia aislada, es homofobia. Las personas Lgtbiqa+ no podemos seguir siendo víctimas de nuestra identidad u orientación como pretexto para la increpación, para la represión severa, que es el inicio de otras violencias", ha afirmado.

Ha destacado que este tipo de agresiones no se dan por casualidad. "Ocurren cuando se cuestiona nuestra existencia, cuando se criminaliza nuestra visibilidad, cuando se siembra el miedo desde los púlpitos, los escaños o los micrófonos. El odio tiene consecuencias. Y esas consecuencias se traducen en violencia", ha lamentado la plataforma.

También ha trasladado su solidaridad, cariño y apoyo a la persona agredida, cuya "valentía al visibilizar lo ocurrido" recuerda por qué sigue esta lucha. Además, se ha puesto a su disposición para todo lo que necesite y ha reafirmado su compromiso de acompañar, denunciar y exigir justicia.

"Este año hemos salido a las calles bajo el lema: 'No más odio. No más miedo. Jaén y sus pueblos, visibles, orgullosos y sin miedo'. Hoy, más que nunca, este mensaje se convierte en un grito urgente: No vamos a escondernos. No vamos a callar. No vamos a tener miedo de ser quienes somos", ha recalcado.

En este sentido, ha exigido a las instituciones un compromiso real en la lucha contra la Lgtbifobia en las aulas, en los medios, en los cuerpos policiales, en los planes de igualdad y en las políticas públicas. Ha demandado, igualmente, "la aplicación real y completa de las leyes Lgtbi+ y Trans" y un pacto de estado contra los delitos de odio y contra los discursos que los preceden.

"Este ataque nos duele, pero también nos empuja a seguir. Seguimos por quienes ya no pueden. Por quienes tienen miedo. Por quienes aún no pueden salir del armario", ha aseverado la plataforma.

CONDENA ENÉRGICA DEL PP

La agresión, que se produjo en la puerta de un local al que la víctima acudió tras el fin de fiesta del Orgullo, también ha sido condenada por el grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén.

"Jaén es una ciudad abierta, respetuosa y diversa, y no vamos a permitir que el odio tenga cabida en nuestras calles. Toda agresión motivada por la orientación sexual de una persona no solo vulnera sus derechos, sino que hiere a la sociedad entera", ha dicho en una nota su portavoz, Agustín González.

Ha trasladado todo su "apoyo y solidaridad al joven agredido, así como al colectivo Lgtbi" y ha expresado su confianza plena en la labor de la Policía Nacional y de la justicia para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades.

"Es responsabilidad de todas las fuerzas políticas, de las instituciones y de la sociedad en su conjunto trabajar unidos para combatir cualquier forma de odio, discriminación o violencia. Frente a la intolerancia, debemos responder con unidad, firmeza y respeto", ha subrayado el edil.

Finalmente, ha reiterado el "compromiso con la defensa de los derechos y libertades de todos los jiennenses, con independencia de su orientación sexual, identidad de género, creencias o cualquier otra circunstancia personal", al tiempo que ha abogado por "seguir construyendo una ciudad donde la libertad y la convivencia sean inquebrantables".