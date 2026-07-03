Playas y piscinas sin humo en Andalucía: estos son los 151 espacios libres de tabaco

Archivo - Playa de la Virgen del Carmen en Barbate. - Oscar J. Barroso / Afp7 / Europa Press - Archivo

SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La red andaluza de playas y piscinas sin humo ha alcanzado este verano los 59 arenales y las 92 instalaciones acuáticas adheridos a la estrategia impulsada por la Junta de Andalucía para promover hábitos de vida saludables, reducir la exposición al humo del tabaco y contribuir a la protección del medio ambiente.

La estrategia 'Playas y Piscinas Sin Humo', promovida por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias en el marco de la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo, tiene como finalidad señalizar y habilitar playas, zonas de playa y piscinas como espacios libres de humo, fomentando estilos de vida saludables, mejorando la salud y la calidad de vida de la ciudadanía, incrementando la calidad ambiental y reforzando la imagen de las costas y de los espacios recreativos andaluces.

La Junta destaca que son numerosos los municipios andaluces que se han sumado a esta estrategia, favoreciendo la creación de entornos más saludables, educativos y libres de residuos tóxicos que perjudican tanto a la salud pública como al medio ambiente.

Según ha señalado, el tabaquismo continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública en los países desarrollados. Por ello, la estrategia pretende no solo reducir el consumo de tabaco y la exposición al humo en espacios compartidos, sino también desarrollar una labor educativa para desnormalizar este hábito.

La iniciativa también pone el foco en el impacto ambiental de las colillas, uno de los residuos más frecuentes en playas y espacios públicos. La Administración andaluza advierte de que estos restos no son biodegradables y pueden tardar años en descomponerse, liberando sustancias tóxicas que terminan filtrándose al suelo y al agua y pueden incorporarse a la cadena alimentaria, con efectos sobre la fauna y las personas.

En este sentido, la Junta subraya que convertir playas y piscinas en espacios libres de humo constituye un gesto de responsabilidad compartida para proteger tanto la salud colectiva como los recursos naturales.

¿CUÁLES SON LAS PLAYAS SIN HUMO?

Las 59 playas adheridas se distribuyen por las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Málaga; mientras que las piscinas están repartidas por las ocho provincias andaluzas.

Atendiendo a las playas por provincias, en Almería se encuentran libres de humo nueve arenales en distintos municipios. En concreto, en Vera están Las Marinas-Bolaga, Cala Marqués, Puerto Rey y El Playazo; en Cuevas del Almanzora la playa de Quitapellejos-Palomares y la playa de Pozo del Esparto. En Níjar, una zona parcial de la Playa de San José; en Adra, San Nicolás y ya en Almería capital la playa El Palmeral.

Respecto a Cádiz, en Barbate está prohibido fumar en Zahara de los Atunes, los Caños de Meca, Zahora y el Carmen. En Tarifa, la playa Chica, Atlanterra, Valdevaqueros, Lances Sur y Norte y Bolonia; en Conil de la Frontera, la Fontanilla y el Chorrillo; en Vejer, El Palmar y en Arcos la playa Santiscal. Además, en El Puerto de Santa María se encuentra sin humo La Puntilla; en Algeciras La Concha y la zona antiguo nido de Getares; en La Línea Levante; en Puerto Real La Cachucha y La Ministra y El Conchal y en Zahara el Área Recreativa Arroyomolinos. Finalmente, en Sanlúcar de Barrameda se encuentran la playa de Bonanza, Bajo Guía, Calzada-Piletas y La Jara.

En relación a Córdoba, se trata de la playa del Pantano de la Breña II en Almodóvar del Río, mientras que en Motril (Granada), la zona Villa Astrida de la playa Granada.

Ya en Huelva, no se puede fumar en la playa de la Casita Azul de Isla Cristina, ni en la playa del Albergue de Punta Umbría. A ellas se suman la playa de Poniente (La Antilla) en Lepe y la de Isla Canela en Ayamonte.

Finalmente, en Málaga hay 20 playas libres de humo. Entre ellas están el Algarrobo, la Playa Bonita de Benalmádena, Ferrara, El Cenicero y El Morche en Torrox; la playa de las Gaviotas en Manilva y San Pedro de Alcántara, Los Naranjos, Venus y El Faro en Marbella. También están libres de humo Estapona, Calahonda: La Luna y El Bombo en Mijas; Lagos, Mezquitilla, Caleta, Torre del Mar, Almayate, Valle Niza y Benajarafe en Vélez-Málaga.

La adhesión a esta estrategia implica un compromiso público de los ayuntamientos para desarrollar actuaciones dirigidas a impulsar espacios libres de humo. Para ello, la Consejería pone a disposición de las entidades locales materiales informativos, señalización y asesoramiento a través de los servicios sanitarios públicos.

Los municipios interesados pueden formalizar su incorporación mediante la documentación habilitada en el portal de la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo y remitirla a la Consejería. La Junta anima además a la ciudadanía a disfrutar del verano en playas y piscinas respetuosas con la salud colectiva y comprometidas con la protección del medio ambiente.