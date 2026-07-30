La Plaza de la Magdalena acoge la proyección de 'Un perro andaluz' en defensa de los cines de verano de Córdoba

Asistentes a la proyección en la Plaza de la Magdalena. - MARTA JIMÉNEZ

CÓRDOBA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de la Magdalena de Córdoba ha acogido en la noche de este pasado miércoles una nueva convocatoria ciudadana en defensa de los cines de verano de Córdoba, espacios estrechamente ligados a la vida cultural, vecinal y sentimental de la ciudad.

Según ha indicado la organización del encuentro en una nota, bajo el lema 'Si los cines de verano no abren, abrimos las plazas', se ha invitado de nuevo a la ciudadanía a acudir con su propia silla para asistir a la proyección de 'Un perro andaluz' (1929), de Luis Buñuel, con música en directo.

Han sido 20 minutos "de cine, plaza y reivindicación" que llegan tras las acciones celebradas anteriormente en las plazas de la Fuenseca y de San Agustín. Esta vez ha sido junto al solar donde estuvo el Cine Magdalena que, abierto hasta mediados de los años noventa, contaba con una terraza con vistas a la plaza y al casco histórico. El edificio fue demolido en 2011 y el solar se utiliza actualmente como aparcamiento.

"Donde durante décadas hubo una pantalla, una terraza y un lugar de encuentro, hoy aparcan coches", han señalado desde la organización, agregando que la elección de la Magdalena amplía el alcance de las anteriores convocatorias.

Junto a la defensa de los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia, la acción recupera la memoria de otros espacios desaparecidos y de los proyectos culturales que la ciudad ha ido dejando atrás. El cine ha vuelto a la Magdalena para recordar que "los cines de verano forman parte de una manera profundamente cordobesa de vivir las noches estivales: al aire libre, en comunidad y compartiendo cultura".

"Más allá de cualquier expediente, trámite administrativo o situación urbanística concreta", la convocatoria ha querido llamar la atención "sobre el valor cultural, patrimonial e inmaterial de estos lugares", pues los cines de verano "no son únicamente solares o parcelas: son espacios de encuentro, convivencia y memoria colectiva que forman parte de la identidad de Córdoba".