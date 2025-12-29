La Plaza de las Tendillas de Córdoba se llena de actividad con música, magia y fiestas para despedir el año 2025

El delegado de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, presenta las actividades que llenan la Plaza de las Tendillas para despedir el año 2025. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

El delegado de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, ha informado este lunes sobre las actividades que llenan la Plaza de las Tendillas desde este domingo para despedir el año 2025, con música, magia y fiestas de Fin de Año --desde las 10,00 a las 14,00 horas para los niños y desde las 22,00 a las 2,30 horas--.

Previamente este domingo se ha celebrado un concierto de pasodobles taurinos con la Banda de Música de la Hermandad de la Estrella en la misma plaza, este lunes tiene lugar, desde las 19,00 horas, un concierto infantil y este martes, la Gala de la Magia, de carácter internacional, con cinco magos de "primer orden", desde las 17,00 horas.

Tras ello, la Fiesta de Fin de Año infantil, el día de Nochevieja, contará con zonas de actividades para los niños y espectáculo con las campanadas a las 12,00 horas, y por la noche, hasta la madrugada, la fiesta para todos los públicos, con música ambiente, concierto del grupo cordobés Los Tabernícolas, las campanadas con el rasgueo del reloj de Las Tendillas interpretado por Juan Serrano, suelta de globos y pirotecnia.