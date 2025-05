El pleno del Ayuntamiento de Porcuna (Jaén) aprueba retirar la medalla de oro concedida a Franco en 1953

PORCUNA (JAÉN), 29 (EUROPA PRESS)

El pleno del Ayuntamiento de Porcuna (Jaén) ha aprobado revocar la medalla de oro concedida a Franco en 1953. También ha acordado instar a que se localice esta insignia, que fue entregada en Madrid unos años después, y demandar que sea devuelta al Consistorio.

Unos acuerdos incluidos en la moción planteada por el PSOE y que salió adelante con sus votos y los del equipo de gobierno (CS), mientras que el PP se abstuvo tras plantear una enmienda de sustitución que no fue admitida.

El portavoz socialista explicó que la moción, debatida en la sesión celebrada este miércoles y recogida por Europa Press, se fundamenta en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática y en sus principios de verdad, justicia, reparación y en los valores de concordia, convivencia y derechos humanos.

Subrayó también que la represión franquista tuvo "una relevancia singular" en los pueblos de esta zona del territorio jiennense "con centenares de personas que sufrieron expedientes sumarísimos y que fueron fusiladas".

"Hemos hecho un acto de reparación democrática. No podíamos consentir que en pleno año 2025 el Ayuntamiento de Porcuna mantuviera a un dictador homenajeado con su medalla de oro. Esto era una anomalía lamentable y la hemos corregido", ha valorado este jueves en una nota García.

Además, ha lamentado la abstención del PP y ha considerado que no haber apoyado la retirada de la medalla a Franco "deja retratado para siempre" a "un partido que sigue suspendiendo la asignatura de la democracia".

Por su parte, en su intervención en el pleno, la portavoz 'popular', Lucrecia Sánchez, apuntó que "el dolor no tiene ideología" y trasladó el "firme compromiso" de su grupo "con los valores democráticos, el respeto institucional y la legalidad vigente".

"Queremos cumplir con la legislación sobre memoria democrática. Trabajaremos con respeto, neutralidad y reconciliación para ello. Por eso hemos presentado una enmienda de sustitución, porque entendemos que no se ajusta al principio de neutralidad institucional", afirmó.

En esa enmienda, se instaba a elaborar un estudio de todos los símbolos, denominaciones, de calles, espacios públicos, reconocimientos, condecoraciones, monolitos o cualquier signo o inscripción que se mantiene vigente y que estuviese concedida con anterioridad al régimen democrático de 1978" con el fin de proponer su eliminación o sustitución.

Ese informe se haría "con el fin de evaluar de una perspectiva técnica objetiva e inclusiva, que no excluya ni enfrente, sino que contribuya a la reconciliación y a la verdad plural", según añadió al leer la enmienda, que no fue admitida por el grupo proponente de la moción.

En su turno de palabra, la portavoz de Ciudadanos, Sandra Santiago, se refirió a la "susceptibilidad" que provoca "todavía a día de hoy" la Ley de Memoria Democrática.

"Sin embargo, después de una democracia consolidada y una ley que viene reformándose desde el año 2006, habiendo gobernado partidos políticos, tanto de derecha como de izquierda, es decir, Partido Popular y Partido Socialista, y no solamente no ha sido derogada, sino que se ha ido fortaleciendo, creemos que no debe haber ninguna duda en cumplirla. Por tanto, vamos a votar a favor de cumplir la ley sin entrar en debate", dijo.

SÍMBOLOS

Así las cosas, la moción para retirar la Medalla de Oro otorgada a Francisco Franco fue aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Porcuna tras una debate en el que también se aludió a la presencia en la localidad de otros símbolos vinculados a la dictadura.

Es el caso del conocido como 'monumento a los caídos' ubicado en el exterior de uno de los ábsides laterales de la parroquia, de modo que desde la plaza de Andalucía puede leerse un listado de nombres separados por una cruz que comienza con un 'caídos por Dios y por España'.

El portavoz del PSOE recordó que la citada ley también establece que "cuando los elementos contrarios a la Memoria Democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección al espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos".

El alcalde, Miguel Moreno (CS), expresó el compromiso de su gobierno con la norma y puso como ejemplo la retirada de nombres de calles que estaban dedicadas a personas vinculadas a la dictadura "en cumplimiento de la ley" .

"Con respecto a los lugares privados, ciertamente lo recoge la ley, pero no es el Ayuntamiento ni el competente, ni el órgano idóneo para ejecutar esa retirada --sería el Obispado de Jaén en el citado caso--. El Ayuntamiento simplemente se tendría que limitar a conocer alguna licencia, si es necesario", agregó al tomar la palabra en el pleno.