El pleno de Castilléjar (Granada) vota este miércoles una moción de censura del PSOE contra el alcalde independiente

CASTILLÉJAR (GRANADA), 14 (EUROPA PRESS)

La corporación local de Castilléjar, en el norte de la provincia de Granada, se reúne este miércoles a las 12,00 horas para votar la moción de censura promovida por el PSOE contra el alcalde independiente de este municipio de la comarca de Huéscar, Emilio Sánchez, que previsiblemente será sustituido por la socialista Estefanía Martínez.

En las pasadas elecciones municipales de 2023, Unidos por Castilléjar-Independientes Altiplano consiguió con mayoría simple cuatro actas de edil en este municipio de unos 1.300 habitantes por tres del PSOE y dos del PP. En el escrito en que se presentaba la moción de censura, consultado por Europa Press, se propone a Martínez como candidata a la alcaldía con el apoyo de dos ediles que fueron en la candidatura del actual regidor, y una no adscrita que se presentó en los comicios con los populares.

"El alcalde ha venido sufriendo una paulatina pérdida de confianza por parte de los concejales del pleno del ayuntamiento, incluidos los de su propio grupo, hasta el punto de quedar prácticamente solo, sin posibilidad de armar ninguna mayoría en torno a su gestión", señalan los promotores de la moción.

Lo critican por lo que llaman "actitud poco transparente" y mencionan la tramitación del proyecto de planta de biometano "que ha movilizado a gran parte de la población de Castilléjar", desconfiando "de las gestiones realizadas" con la empresa promotora.

"Parece difícil de creer que el alcalde desconociera las intenciones de esta empresa con un proyecto de más de 30 millones de euros", y rechazan la instalación de la planta "así como proyectos que puedan poner en peligro los valores ambientales, culturales y sociales del municipio", en el marco de una situación que califican como de "emergencia".

A través de sus redes sociales Emilio Sánchez ha lamentado, en un mensaje publicado este pasado lunes, consultado por Europa Press, que la "estrategia de los concejales firmantes" ha sido "sembrar la duda en la ciudadanía".

"Continúan insistiendo en la gran inversión de la empresa sin tener claro que el proyecto se va a ejecutar, dando a entender que había habido conversaciones y compromisos por parte del alcalde y que ahora oculta", añadía Sánchez, que llegaba por primera vez en diciembre de 2021 a la alcaldía de Castilléjar con el PSOE en sustitución de Jesús Raya, que se retiró por motivos personales.