El Pleno del Parlamento comienza con un minuto de silencio por las víctimas del accidente de Urda (Toledo) y Julio Díaz

Minuto de silencio en el Parlamento de Andalucía por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y Julio Díaz. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha comenzado este miércoles con un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha costado la vida al menos a 69 personas, y por el fallecimiento de Julio Díaz, exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de La Palma del Condado y exparlamentario andaluz de Ciudadanos.

Asimismo, la presidenta de la Cámara andaluza, Ana Mestre, ha realizado la lectura de una declaración institucional sobre el accidente ferroviario.

El Pleno está marcado con la ausencia de los diputados de los grupos socialista, Adelante Andalucía y Por Andalucía en señal de apoyo a la huelga general convocada para esta jornada. Por otro lado, los parlamentarios del PP-A y Vox ha asistido a la sesión y han defendido que los diputados "no tienen derecho a huelga".

Los partidos han ido informando acerca de esta decisión a lo largo de las últimas semanas, siendo el PSOE-A el último en confirmarlo este martes tras pedir modificar el orden del día del Pleno para cambiar el debate de las enmiendas a la totalidad del Presupuesto, que tiene lugar esta tarde.

Adelante y Por Andalucía han asegurado que donarán el sueldo del día de sus diputados a las organizaciones del movimiento por la vivienda, principales impulsoras de la huelga general. El portavoz de Adelante, José Ignacio García, ha confirmado que su partido ha registrado una petición para que "se les quite ese día de salario" a sus diputados.