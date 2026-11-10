PP reunirá a los alcaldes de Málaga, Sevilla, Granada y Córdoba sobre los efectos del corte en la alta velocidad

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y cabeza de lista al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, en un encuentro con representantes del sector del turismo. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y cabeza de lista al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha informado de que la formación tiene previsto celebrar una reunión con los alcaldes de Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba para conocer cómo afecta a estas capitales y provincias que tienen conexión por alta velocidad el corte de la línea con Madrid tras el accidente en Urda (Toledo) y para analizar las medidas necesarias.

Así lo ha dicho Bendodo en declaraciones a los periodistas antes de participar en un acto con representantes del sector del turismo, que ha considerado "la industria de la seguridad", por lo que ha lamentado "la falta de confianza manifiesta" de la conectividad ferroviaria de Madrid con el sur de España, "sin alternativas de transporte". "La incertidumbre e inseguridad ahuyentan al turista", ha dicho.

Ha explicado que en Málaga ya se conocen los datos de la afectación de la cancelación de la línea de alta velocidad hasta la fecha "orientativa, que ojalá, del 13 de diciembre", que apuntan a pérdidas de 140.000 turistas, 120 millones de euros y 2.000 empleos; y ha señalado que la intención de este encuentro, previsto para este miércoles día 11 de noviembre, es "contrastar cómo afectaría a las provincias de Córdoba, Granada y Sevilla también".

"Quiero escuchar a los alcaldes, que nos planteen sus cuestiones", ha señalado Bendodo, quien ha apuntado que la idea es proponer que las medidas planteadas desde Málaga "sean similares para toda Andalucía", como el caso de un puente aéreo "no solo con el aeropuerto malagueño sino con los principales de la comunidad andaluza "a precio tasado".

Según ha destacado, el 86% de las personas que vienen de Madrid a Málaga utilizan la alta velocidad y el 14%, el avión; por lo que el tren es "la principal vía de comunicación que tenemos con el centro de España". Al respecto, ha considerado que "no se puede dejar desconectado un punto tan importante como es Andalucía" y ha responsabilizado de esta situación "a la dejadez y a la falta de inversión y mantenimiento del Ejecutivo".

Para Bendodo, "un gobierno como el de España, de un país de los más importantes de la Unión Europea, tiene que tener un plan alternativo activado al minuto del accidente". "y todavía no se ha hecho nada", ha lamentado.

Así, ha propuesto soluciones alternativas a esta desconexión ferroviaria con Madrid, tal y como hizo la formación cuando cayó el talud de Álora (Málaga) y dejó más de tres meses sin conexión directa con la capital de España. "Lo volvemos a hacer ahora, cuando tenemos cortada otra vez sine die la línea de alta velocidad", ha manifestado.

Entre estas medidas, además del puente aéreo, está llegar a acuerdos con las compañías de autobuses y de rentacar para poner también más vehículos en servicio a precio tasado y la suspensión temporal o bonificación de los peajes de la Costa del Sol y Las Pedrizas.

"Somos el segundo país más visitado del mundo después de Francia, por encima ya de los 80 millones de visitantes, y eso requiere que sigamos siendo un destino competitivo", ha dicho el candidato al Congreso por Málaga, quien ha señalado que "si hay un ministro desconocido en este Gobierno, ese ha sido el ministro de Turismo, cuando debería ser uno de los mayores protagonistas".

También ha alertado de que si la línea sigue parada más allá del 13 de diciembre "el impacto será mucho mayor", ya que afectaría a las fiestas navideñas, por lo que ha incidido en que "el sur de España necesita que el Gobierno dé certidumbre y dé una fecha más pronto o más tarde, pero que la gente se pueda organizar". "El problemón era Óscar Puente, pero es que el ministro actual, el vicepresidente de Cuerpo, no se entera".

Bendodo ha advertido también de que el Gobierno tiene que estar a la altura en materia de vivienda, de infraestructuras y de movilidad, y ha recordado que la vivienda ha elevado su precio en estos ocho años un 74%, mientras que el alquiler lo ha hecho un 44%. También ha criticado que el déficit el capacidad eléctrica es otro gran problema que "claramente está paralizando el crecimiento y desarrollo de nuestra provincia y que mantiene actualmente bloqueadas 25.000 viviendas".

MÁLAGA

En la reunión con el sector turístico en la provincia de Málaga, en la que ha estado también el candidato al Congreso Jacobo Florido y el candidato al Senado Francisco Salado, Bendodo ha reivindicado el peso de la industria turística, que genera el 14% de la economía española y algo más del 15% en la provincia malagueña.

El dirigente del PP ha considerado que Málaga "puede ofrecer un producto perfecto, combinando la tradicional oferta de sol y playa con un turismo de interior y una oferta gastronómica potente y con un turismo cultural siendo un referente*a nivel nacional e internacional".

Así, ha reivindicado el compromiso del PP para mejorar la movilidad de la provincia y ha señalado la necesidad de actuar en los siete accesos de la A-7 para evitar los atascos tanto en la parte oriental como en la occidental, así como con la infraestructura ferroviaria, ha insistido.

Cuestionado por si el PP mantiene el compromiso con el tren litoral para conectar municipios costeros de la provincia de Málaga, ha asegurado que "no se ha movido ni un ápice de lo que siempre nos hemos comprometido con el tren", aunque ha apuntado que hay "una circunstancia sobrevenida, con la que no se contaba en los últimos meses, que es la línea de alta velocidad cortada y la inseguridad manifiesta que tienen las infraestructuras ferroviarias en nuestro país y sobre todo la línea con Madrid".

Por tanto, ha señalado que "la gran prioridad de este Gobierno futuro y próximo tiene que ser la vuelta de la confianza de los ciudadanos para coger el tren y eso solo se hace renovando la línea, invirtiendo en mantenimiento y haciendo un análisis pormenorizado, palmo a palmo, de la línea actual". "Y a partir de ahí, evidentemente, abordaremos todas las cuestiones", ha dicho Bendodo.

En este punto, ha reiterado que "el compromiso del tren litoral existe, se mantiene" y ha incidido en que desde el PP van "a decir la verdad siempre, no como el Gobierno que decía que no había ni un papel y había anteproyectos y estudios previos".

