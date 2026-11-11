El Pleno del Parlamento reelige a Rafael Porras como presidente del consejo de la RTVA con los votos del PP-A y Vox

El presidente del Consejo de Administración de RTVA, Rafael Porras. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha reelegido este miércoles a Rafael Porras como presidente del consejo de administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) con 66 votos a favor por parte del PP-A y Vox. Los grupos de la oposición no han acudido al Pleno en señal de apoyo a la huelga general convocada para esta jornada.

De esta manera, Rafael Porras continuará en este cargo para el que ya fue elegido por primera vez por el Pleno del Parlamento en julio de 2019, y tras tomar posesión la semana pasada de su plaza como consejero de la RTVA, para la que también fue elegido por el Parlamento el pasado 21 de octubre tras ser propuesto por el Grupo Popular.

La Ley 2/2019, de 26 de junio, que modificó la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la Radio y Televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), y la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía, establece que "el Parlamento de Andalucía, por mayoría de tres quintos, elegirá entre los nueve miembros electos del Consejo de Administración a quien desempeñe la Presidencia de dicho órgano".

Asimismo, especifica que "el mandato de los miembros del Consejo de Administración y de quien ejerza su Presidencia finalizará en el momento de publicación en el BOJA --Boletín Oficial de la Junta de Andalucía-- del decreto de disolución del Parlamento de Andalucía y de convocatoria de elecciones correspondiente".

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN RENOVADO

El Pleno del Parlamento eligió el pasado 21 de octubre a los consejeros del Consejo de Administración, quienes tomaron posesión el miércoles 4 de noviembre. Asimismo, la cámara ha elegido este miércoles a María Jesús Botella Serrano como consejera en sustitución de Lourdes Fuster.

La comisión de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones ha aprobado su idoneidad antes del inicio del Pleno en el que ha sido elegida con los votos del PP-A, partido que la ha propuesto, y Vox.

Por lo tanto el Consejo está formado por Rafael Porras; Mariví Romero Pérez, Francisco Rodríguez Roa y María Jesús Botella Serrano, a petición del PP. A propuesta del Grupo Socialista, el Pleno del Parlamento reeligió como consejera de la RTVA a la periodista Eva Suárez y designó a la exdiputada del PSOE-A Alicia Murillo.

A propuesta de Vox se eligió a José Antonio Gómez Granados. Además, fueron elegidos Pilar González y Sergio Cedena después de que los grupos de Adelante Andalucía y Por Andalucía, respectivamente, propusieran sus nombres.

Además, Juan de Dios Mellado fue reelegido director general de la RTVA en la sesión plenaria que el Parlamento celebró el pasado 21 de octubre, también con los votos a favor del PP-A y Vox.

TRAYECTORIA

Rafael Porras fue delegado del diario 'Expansión' en Andalucía desde enero de 2019 y hasta su nombramiento como presidente del consejo de la RTVA en julio de ese año.

Estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, trabajó en el diario 'El Adelanto' de Salamanca y formó parte del equipo fundacional del periódico 'Granada 2000' como responsable de la sección de Economía, tarea que compaginó con la corresponsalía de 'Diario 16'.

A este periódico se incorporó en 1990 en la redacción central de la edición de Andalucía en Sevilla, donde fue redactor parlamentario y jefe de sección de Política.

Fue nombrado consejero de Canal Sur, cargo que abandonó para incorporarse a la redacción fundacional de 'El Mundo' de Andalucía, donde fue redactor jefe de Política hasta su nombramiento como director de 'El Mundo' de Málaga en 2004. Desde allí contribuyó a la puesta en marcha de las ediciones de Huelva y Almería de esta cabecera. En 2015 fue nombrado director de 'El Mundo' de Andalucía.