El Pleno del Parlamento vota al final de la jornada la petición de la izquierda de tener un debate sobre las mamografías

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía votará al final de este miércoles una petición de los grupos de la izquierda de celebrar un debate en esta misma sesión plenaria con una comparecencia del Consejo de Gobierno para abordar la crisis abierta por las mamografías del programa de cribado del cáncer de mama del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Si la iniciativa prosperara, improbable ante la mayoría absoluta de 58 diputados que tiene el Grupo Popular, se celebraría a la conclusión del Pleno una Mesa extraordinaria para ordenar ese nuevo debate y de esa forma decaería el orden del día previsto para el jueves, que suele incluir las preguntas dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha comunicado este desenlace a los 36 minutos de que el Pleno hubiera comenzado, que lo ha hecho a las 15,00 horas, y después de dos recesos, un primero de cinco minutos y un segundo de diez. Aguirre ha ofrecido esa fórmula invocando el artículo 87 del Reglamento de la Cámara.

La controversia entre Aguirre y los grupos proponentes, Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, comenzó con la petición que le hizo en el inicio del Pleno la portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto, quien advirtió a Aguirre de que "tres grupos de la Cámara hemos registrado y ha calificado la Mesa una petición de debate".

El presidente de la Asamblea andaluza lo quiso zanjar remitiéndose a celebrar el orden del día previsto, que comenzaba con el debate de totalidad de la Ley de Vivienda de Andalucía.

Ante el intento de continuar con la actividad prevista y después de escuchar el presidente de la Cámara un reproche común de los grupos Socialista, Por Andalucía y Adelante, acerca de que Aguirre debía cumplir el Reglamento, este decidió hacer un primer receso de cinco minutos.

Tras ese primer impasse aseguró que la letrada de la Cámara le había comunicado que la votación sobre ese debate no previsto debía hacerse al final del Pleno. "He consultado con los letrados y me han dicho que se votará al final del día", ha dicho Aguirre, quien de igual forma proclamó un "señorías, que no hay más debate".

"Al final del día se cambiará el orden del día para que se haga en el día siguiente. El orden del día lo marca el presidente. Empezamos con el proyecto de ley Vivienda", ha llegado a asegurar el presidente.

Mientras ha durado esta controversia la consejera de Fomento, Rocío Díaz, se encontraba ya en el atril para iniciar el debate de la totalidad de la Ley de Vivienda.

Tras la nueva controversia suscitada ante este anuncio le llevó a plantear una segunda parada de diez minutos que ha activado diciendo "los portavoces, a la Sacristía".

Después de ahí se ha ratificado en la primera decisión de abordar al final del Pleno esa votación para dilucidar si se cambia el orden del día, con el aval de la letrada, y se incluye entonces el debate sobre la crisis de las mamografías con comparecencia del Gobierno andaluz.