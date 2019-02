El pleno rechaza la creación de una comisión de investigación sobre Matinsreg con el voto de calidad del alcalde de Jaén

Publicado 25/02/2019 13:48:57 CET

JAÉN, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Jaén ha rechazado la creación de una comisión de investigación sobre Matinsreg gracias al voto de calidad del alcalde, Javier Márquez (PP), en segunda votación. Con ello, deshizo el empate a 13 que había habido en la primera, con el sí del PSOE como grupo proponente, Jaén en Común y un concejal no adscrito y el no de los 'populares' y otro edil no adscrito.

La viceportavoz socialista, Mercedes Gámez, ha defendido la moción porque desde hace un año "la ciudadanía asiste atónita al estallido de la que puede ser la mayor trama de malversación en las arcas municipales" con "una empresa foránea, sin contrato ni objetivo claro" que "habría inflado sus facturas (por mantenimiento de fuentes ornamentales) por más de 4,2 millones".

Tras recordar que la causa se encuentra aún en instrucción judicial, ha aludido a la apertura de nuevas piezas separadas para mirar "con lupa" a ocho empresas más que "parece ser se han estado aprovechando del Ayuntamiento y sus vecinos".

Por ello, "sin perjuicio de investigación judicial", ha abogado por "una comisión puramente política en el seno municipal" ante unos "gravísimos hechos" en los que es "necesario profundizar". El objetivo es saber "qué ha ocurrido" y evitar que se repita, ya que también "hay que reforzar medidas para mejorar los controles y que personas sin escrúpulos no vuelvan a aprovecharse del Ayuntamiento".

"Queremos una comisión de control y fiscalización, no siendo incompatible con la vía judicial, como en otras administraciones, Cortes, Junta o el mismo Ayuntamiento", ha comentado no sin agregar que "por la trascendencia de los hechos" debería presidirla por el alcalde. Se trata de "depurar responsabilidades de carácter político y "salvaguardar la confianza de los vecinos en su administración".

El edil no adscrito Iván Martínez, que ha votado en contra, ha aludido a la "cercanía de las elecciones", al tiempo que ha destacado el principio de presunción de inocencia, ha pedido "dejar actuar a la justicia" y que "cuando quede archivado se acuerden también de pedir perdón".

El también no adscrito Víctor Santiago ha señalado que es un "tema complicado" que está en "investigación judicial", pero, "si se ha hecho algo mal, habrá que investigarlo" también en el Consistorio, de ahí que haya votado sí. "Si esto vale 20 céntimos, no se puede comprar por cinco euros", ha apuntado sobre el supuesto aumento en las facturas.

Por su parte, desde JeC ha considerado "pertinente" que la el Ayuntamiento haga "un esfuerzo de clarificación" y la Corporación "pueda tener un análisis lo más claro" posible y tomar medidas "para que no se repita" un caso que "genera preocupación" con acusaciones de prevaricación, malversación de caudales públicos o falsedad.

DEFENSA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DIRECTA

"Con independencia de la resolución final en el juzgado y de ser adecuado constituir esa comisión, queremos reivindicar la conveniencia de una gestión pública de los servicios municipales, revertir privatización y defender la gestión directa con mayor capacidad y cualificación para defender el bien común en detrimento de otros", ha comentado.

Ha recordado, además, que en junio de 2016, su grupo ya trasladó al alcalde un escrito en el que ya solicitaba "una comisión de investigación y aclarar relación contractual con Matinsreg", por lo que ha defendido que "no es una cuestión electoral".

Por contra, para el concejal de Hacienda y Contratación, Mauel Bonilla, "el PSOE necesita el caso Matinsreg" después de "cuatro años perdidos en la oposición" y tienen que "sacarlo a tres meses de las elecciones" municipal.

En todo caso y tras subrayar que "es preceptivo respetar el principio de presunción de inocencia, vinculado al de tutela judicial efectiva", y "esperar que finalice la instrucción", ha asegurado que no tienen "ningún inconveniente para que haya luz y taquígrafos" siempre y cuando se analicen "todos aquellos supuestos casos de malversación, prevaricación, mala gestión" en el Consistorio.

ENMIENDA

Por ello, ha planteado una enmienda de adición para modificación en el sentido de que, si es necesaria una comisión de investigación en este cuestión, "también en otras importantes que han afectado al PSOE, como el hípico o pabellones deportivos".

La viceportavoz del PSOE no ha aceptado la enmienda al entender que el PP "puede plantear en otro momento" esas posibles comisiones y ha recordado, de hecho, que en enero de 2013 el gobierno 'popular' ya la planteó sobre actuaciones de planes E y Proteja del mandato anterior.

"Ni buscamos culpables ni estamos para investigar penalmente, eso es la justicia. Lo que pretendemos, como decía, el señor Miguel Contreras (PP) en 2013, es arrojar luz y taquígrafos", ha afirmado Gámez, quien ha recordado que el Ayuntamiento no interpuso denuncia y se personó en la causa abierta tras dos denuncias del PSOE. En ella, aparecen como investigadas diez personas, entre las que figura el exalcalde de Jaén y ex secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya.

Así las cosas, ante la ausencia de la concejala no adscrita Salud Anguita en el pleno, la moción para crear esta comisión ha obtenido 13 síes y otros tanto noes en primera votación. Finalmente, ha sido decisivo el voto de calidad que el alcalde ha realizado en contra en la segunda.