Podemos acusa a la Junta de "no pagar" las horas extras a los bomberos forestales

SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Por Andalucía en el Parlamento y miembro de Podemos, Juan Antonio Delgado, ha denunciado este viernes que el Gobierno andaluz mantiene a los bomberos forestales en un régimen "laboral abusivo, ilegal y agotador, negándoles el pago de horas extraordinarias y obligándolos a vivir prácticamente de guardia permanente".

El mismo día en que se ha dado a conocer la denuncia de 100 bomberos forestales contra la Junta de Andalucía, a la que reclaman dos millones de euros "por guardias no pagadas", Delgado ha registrado en el Parlamento una pregunta para que el Gobierno andaluz explique por qué "mantiene un sistema que obliga a los bomberos forestales a realizar 60 días de guardia con disponibilidad de 24 horas, sin reconocer ese tiempo como trabajo efectivo".

"El Gobierno andaluz explota a los bomberos forestales, los mantiene en condiciones indignas y les roba su tiempo y su salario", ha denunciado Delgado en un comunicado, recordando que incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Comité Europeo de Derechos Sociales han dejado claro que estas "prácticas son ilegales".

El parlamentario ha subrayado que el problema no es solo económico, sino también "de salud pública y de justicia social": "¿Cómo es posible que a quienes se juegan la vida apagando incendios se les niegue el derecho a descansar, a conciliar y a cobrar lo que les corresponde?".

Ha expuesto que, según denuncias del propio colectivo, "la deuda por horas extraordinarias impagadas supera los 2,2 millones de euros en el último año". "Ese dinero es de los bomberos forestales, no de Moreno Bonilla ni de sus consejeros; es un robo laboral que tiene que acabar ya", ha sentenciado Delgado.

Asimismo, ha advertido de que la nueva Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias no puede convertirse en "otra fábrica de precariedad como Amaya", y ha reclamado al Gobierno andaluz que reconozca todas las horas de guardia como tiempo de trabajo, "pague las cantidades adeudadas y respete la legislación laboral y europea".

"Lo que está en juego no es solo la dignidad de los bomberos forestales, es la seguridad de todos los andaluces. Si la Junta sigue explotando a este colectivo, nos pone en riesgo a todos", ha señalado Delgado.

Por su parte, la coordinadora autonómica de Podemos, Raquel Martínez, y la diputada por Granada, Alejandra Durán, han apoyado este viernes la movilización de los bomberos forestales en la capital nazarí. Las protestas de los bomberos forestales se vienen produciendo desde hace meses y han recorrido todas las provincias andaluzas.

A la histórica demanda "de falta de medios materiales y recursos humanos, y azotados por la precariedad laboral, los bomberos forestales son el único colectivo de empleados públicos de la Junta de Andalucía que no reciben el complemento de antigüedad desde hace ya 20 años", según Podemos.