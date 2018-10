Podemos-A acusa a PSOE y Cs de "montar el show" para adelantar elecciones tras "tres años blanqueando el cortijo"

Publicado 07/09/2018 19:51:03 CET

SEVILLA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha acusado a PSOE-A y a Ciudadanos (Cs) de "montar el show" para adelantar las elecciones tras "tres años blanqueando el cortijo", en respuesta a la aprobación por parte del Comité Ejecutivo Nacional de Cs, presidido por Albert Rivera, de la propuesta que ha elevado el líder andaluz, Juan Marín, para romper el pacto de investidura suscrito tras las elecciones autonómicas de marzo de 2015.

"Tres años blanqueando el cortijo y ahora les toca, a los dos, PSOE-A y Cs, montarnos el show para adelantar elecciones. ¡Venga ya! Pd. Por lo menos han dejado hablar al pobre Juan", ha sido el mensaje, consultado por Europa Press, que Rodríguez ha colgado en su perfil de Twitter.

El martes, Marín anunció que elevaría a la Ejecutiva Nacional de su partido un informe sobre el grado de ejecución del pacto de investidura que se firmó con el PSOE-A para "tomar una decisión", tras los "incumplimientos" de los socialistas y su "falta de voluntad" para sacar adelante las medidas de regeneración democrática que contempla, como la supresión de aforamientos o la reforma de la ley electoral andaluza.

Marín hizo este anuncio poco después de la celebración, el martes, del comité de seguimiento del pacto de investidura entre PSOE-A y Cs, donde, según ha señalado, los socialistas le trasladaron que en los meses que quedan de legislatura no iban a abordar esos asuntos de regeneración democrática. "Nos han trasladado que no es no y que no están dispuestos a cumplir con esos acuerdos", dijo.