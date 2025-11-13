Podemos y Alianza Verde preguntan al Gobierno por posible "instalación de reactores nucleares" en bases de Rota y Morón

La diputada de Podemos Martina Velarde, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de octubre de 2025, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Carlos Luján - Europa Press

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional de Podemos Martina Velarde, acompañada por el coordinador general de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ha registrado una pregunta al Gobierno con respuesta escrita, para exigir "transparencia y control parlamentario ante las informaciones que apuntan a la posible instalación de reactores nucleares modulares en las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), en el marco de un programa impulsado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos".

En un comunicado difundido este jueves, Velarde ha advertido de que "la ciudadanía tiene derecho a saber si se están negociando proyectos nucleares en territorio español y bajo control extranjero", y ha reclamado al Ejecutivo que "aclare con total transparencia si ha recibido alguna comunicación formal o informal por parte de Estados Unidos sobre esta cuestión".

"No hablamos de un asunto menor, sino de algo que afecta directamente a nuestra soberanía, a la seguridad nuclear y a la protección medioambiental de nuestro país", ha remarcado la diputada de Podemos.

Por su parte, López de Uralde ha advertido de que "la posible instalación de minirreactores nucleares en bases estadounidenses en España sería un hecho de enorme gravedad", y ha añadido que "cualquier paso en esa dirección debe ser conocido, debatido y autorizado por el Parlamento", al tiempo que ha apuntado que "España no puede enterarse por la prensa de decisiones que comprometen su seguridad nacional".

Ambas formaciones han remarcado que el presidente Donald Trump "firmó decretos para reimpulsar la energía nuclear civil, incluyendo la construcción de nuevos reactores y unidades modulares (SMR)", y que "diversas publicaciones señalan que el Pentágono estudia su instalación en bases militares aliadas, entre ellas las de uso conjunto en territorio español".

Desde Podemos y Alianza Verde sostienen que "no podemos permitir que decisiones estratégicas de defensa se tomen sin conocimiento público, ni que se utilicen las bases españolas para ensayar proyectos nucleares de terceros países".

De este modo, Podemos y Alianza Verde han pedido al Gobierno que "aclare qué posición mantiene en la negociación de la renovación del Convenio de Cooperación en Defensa con Estados Unidos", un acuerdo que dichas formaciones esperan que "no se renueve a espaldas del Congreso".

Asimismo, han reclamado que el Ejecutivo detalle "qué mecanismos de supervisión, información y transparencia pública prevé para garantizar el control español sobre cualquier modificación en el uso de las bases". "España no puede ser territorio nuclear de segunda bajo bandera extranjera. Queremos soberanía, seguridad y claridad", ha añadido López de Uralde.

Por último, ambas formaciones han exigido que el Gobierno "descarte públicamente cualquier presencia o ensayo nuclear en suelo español", "informe al Congreso de los contactos con Estados Unidos", y "garantice que la política energética y la seguridad nacional respondan solo a los intereses democráticos y ecológicos de nuestro país".