Podemos Andalucía anuncia una campaña informativa en centros de salud por la "grave vulneración" en cribado del cáncer

La diputada autonómica y secretaria institucional, Alejandra Durán, y la secretaria de servicios públicos de la formación morada en Andalucía, Laura Baena. - PODEMOS DE GRANADA

GRANADA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha anunciado este sábado que realizará una campaña de información de los derechos de las pacientes a las puertas de los centros sanitarios andaluces ante la "grave vulneración del derecho a la salud y a la información sanitaria, derechos reconocidos en la legislación vigente", a causa de "no haber informado a las mujeres con resultados sospechosos de cáncer de mama" en el marco del programa de detección precoz de dicha enfermedad gestionado por la Junta de Andalucía.

La diputada autonómica del grupo Por Andalucía y secretaria institucional de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, y la secretaria de servicios públicos de la formación morada en Andalucía, Laura Baena, han especificado en una atención a medios en Granada que, según la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente, y la Ley 2/1998, de Salud de Andalucía, "las pacientes tienen derecho a ser informadas de sus pruebas, incluso cuando requieren seguimiento", así como de "acceder a su historial clínico" y "reclamar si no le han comunicado los resultados".

Según ha explicado Podemos en una nota, Alejandra Durán ha declarado que tienen claro "que no basta con la dimisión de la consejera" Rocío Hernández --de Salud y Consumo--, y ha subrayado que el problema es "el modelo de gestión al que nos ha llevado el Partido Popular", en el que "uno de cada cuatro andaluces ha tenido que ir a la sanidad privada".

Además, Durán ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), de "mentir en sede parlamentaria" al decir que "no se ha derivado ni una sola mamografía a la sanidad privada", cuando "a día de hoy nos constan que como mínimo han sido 300.000".

Por su parte, Laura Baena ha mostrado su asombro por las declaraciones de Moreno para justificar el "fallo grave" de no entregar información a las pacientes "para evitarles ansiedad", y ha indicado que "en ningún momento un protocolo va a recoger que se oculten los resultados", porque eso sería "contradecir por completo" la ley actual vigente.

La representante de Podemos ha especificado que desde su formación van a comenzar esta campaña para avisar a las pacientes de sus derechos "a la información de los procesos clínicos y diagnósticos que se producen", porque figuran "en la legislación vigente".

Asimismo, acerca del anuncio de un plan de choque de la Junta en el que se va a contratar a 65 radiólogos, 20 enfermeros, 18 profesionales técnicos en radiodiagnóstico y 16 profesionales técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, Baena se ha cuestionado si van a ser contrataciones "para resolver la papeleta y posteriormente se va a deshacer de ellos".