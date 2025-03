Podemos Andalucía apuesta por moratoria inmediata de viviendas turísticas y reconvertirlas en alquileres residenciales

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha anunciado este miércoles que presentará mociones y escritos en los principales ayuntamientos andaluces para exigir que decreten una moratoria de tres años en la concesión de licencias a nuevas viviendas turísticas, esgrimiendo aquí que es una posibilidad del Decreto-ley 1/2025 que en esta jornada afronta su convalidación en el Parlamento de Andalucía, así como han apostado por transformar las existentes en viviendas para alquileres residenciales y asequibles.

La iniciativa se encuadra en su campaña bajo el lema 'Viviendas para vivir, no para especular. Stop viviendas turísticas', según una nota de este partido.

"Es necesario poner freno a la selva de viviendas turísticas en Andalucía y su impacto sobre el precio de la vivienda y la expulsión de vecinos. Se tiene que impulsar una regulación democrática frente a la turistificación salvaje que sufre nuestra tierra y que los Ayuntamientos antepongan los derechos de sus vecinos y vecinas a los negocios de unos pocos", ha declarado el secretario de Municipalismo de Podemos Andalucía y portavoz en el Ayuntamiento de Málaga, Nico Sguiglia.

Podemos propone programas de inspección y sanciones por incumplimientos de leyes y normativas por parte de viviendas turísticas y que se impulsen procesos de participación ciudadana y vecinal elaborar medidas frente a los efectos de la turistificación.

Recuerda que el nuevo decreto de medidas urgentes en materia de vivienda de la Junta de Andalucía, el 1/2025 entre otras medidas, otorga potestad jurídica a los Ayuntamientos para "acordar la suspensión de las licencias y declaraciones responsables de viviendas de uso turístico ya sea para la totalidad del término municipal o para zonas concretas (...)con un plazo máximo de suspensión de tres años (...)".

"El PP ha permitido y fomentado la selva de viviendas turísticas, actuando como la pata política del negocio, pese a que ahora reconocen que ha tenido un impacto directo en el aumento del precio de la vivienda. Muchos Ayuntamientos contaban con instrumentos jurídicos para evitar este caos, pero decidieron no hacer nada. Ahora se les acabaron todas las excusas", ha señalado Sguiglia.

Ha subrayado, según datos del registro de la Consejería de Turismo, existen en el total de Andalucía más de 140.000 viviendas turísticas, siendo líderes a nivel estatal, y existen numerosas zonas en municipios andaluces que encabezan todos los rankings en cuanto al porcentaje de viviendas turísticas sobre el total.

Ha señalado como ejemplo la zona de los aledaños a la céntrica Plaza de la Merced, en Málaga, el porcentaje de viviendas turísticas llega al 85% del total de viviendas.

El diputado autonómico de Podemos, José Manuel Gómez Jurado, ha considerado que "una vivienda turística más, es una vivienda residencial para familias andaluzas menos".

Ha sostenido que "además de no permitir ni una vivienda turística más, es fundamental que las actuales autorizaciones, basadas en una mera declaración responsable, tengan que ser renovadas de forma periódica y obligatoria, y tomar medidas para irlas extinguiendo y transformándolas en alquileres residenciales y asequibles, empezando por los muchos municipios andaluces tensionados por el precio de la vivienda".

Gómez Jurado ha considerado que el reciente decreto en materia de vivienda "es el que esperaban los promotores y especuladores inmobiliarios y no el pueblo andaluz", así como ha indicado que "llega tarde y mal y es una oportunidad perdida, un ejercicio de propaganda que no solo no va a dar solución a la emergencia habitacional que tiene Andalucía, sino que amenaza con profundizar en las dinámicas que nos han traído hasta aquí".

Nico Sguiglia y Gómez Jurado han hecho un llamamiento a la ciudadanía andaluza a que se movilice y secunde las grandes manifestaciones por el derecho a la vivienda que se celebrarán a nivel estatal el 5 de abril y que en Andalucía se convocarán en Cádiz, Málaga y Sevilla.

"Frente a los especuladores y su presión constante sobre los gobernantes, necesitamos presión social y ciudadana para impulsar un cambio de rumbo en políticas de viviendas y se antepongan los derechos de la gente a los negocios de unos pocos", ha proclamado Gómez Jurado.