Podemos Andalucía asegura que "el problema no es la consejera, es el modelo del PP que empuja a la sanidad privada"

Archivo - La coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, en rueda de prensa en Málaga. (Foto de archivo). - PODEMOS - Archivo

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha afirmado que aunque la consejera dimisionaria de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, era "especialmente distante y fría, el verdadero problema es el modelo de gestión, que responde al del Partido Popular, que está empujando a la población a la sanidad privada".

Tras conocerse la dimisión de Hernández, Martínez ha reiterado en un audio remitido a los medios que "el fondo de la cuestión es que el gobierno de Juanma Moreno quiere que todos nos hagamos un seguro privado".

En relación con la comparecencia del presidente andaluz esta tarde para anunciar el cese de la responsable de Salud, la líder de Podemos ha expresado su preocupación porque "Moreno haya sido tan irresponsable como para mentir".

En este sentido, ha recordado que "al principio dijeron que se trataba de cuatro o cinco casos, luego hablaron de dos mil. Ahora aseguran que solo afecta a Sevilla, y eso no es verdad. Hay mujeres afectadas en toda Andalucía", ha remarcado.

Por último, Martínez ha advertido de que "el problema de seguir ocultando la verdad es que va a seguir alargando la crisis, sin dar soluciones".