Podemos Andalucía dice que el partido "condena siempre" y ningún representante "ha defendido" actos de violencia

SEVILLA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coportavoz de Podemos Andalucía Susana Serrano ha sostenido este lunes que su partido "condena siempre todo acto de violencia", y "ninguna persona" de la formación morada "ha defendido" alguno de estos en los últimos días al hilo de las protestas que se han registrado en varios puntos del país en contra del encarcelamiento del rapero Pablo Hasél.

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Sevilla, Susana Serrano ha apuntado al respecto que en Podemos "no entendemos que se nos quiera poner una imagen falsa sobre lo que nosotros somos", que es "un partido político que nos hemos presentado a una elecciones para ganar políticas de manera democrática y, por supuesto, pacífica".

Ha agregado que en Podemos defienden también "el derecho a cualquier manifestación de manera pacífica" y, en esa línea, desde la formación "sólo nos hemos pronunciado en favor de aquellos jóvenes que han salido a la calle indignados ante una situación que no comparten y nosotros tampoco compartimos", porque "no creemos que andar encarcelando a raperos sea una situación de normalidad democrática", pero "siempre desde una acción pacífica", según ha recalcado.

De igual modo, Susana Serrano ha aprovechado para señalar que el PP "no hace tantos años nos metió en una guerra --en alusión a la de Irak iniciada en 2003-- diciendo que había armas de destrucción masiva", algo que "se demostró después que no era cierto", mientras que partidos "como Vox a día de hoy no condenan el franquismo con todas sus víctimas".

"Es una absoluta aberración no condenar el fascismo que hemos tenido en España", ha aseverado al respecto la coportavoz de Podemos Andalucía antes de sentenciar que "eso sí que es defender la violencia en su peor faceta". "Nosotros nunca vamos a defender ningún tipo de acto violento" y "ninguna persona de Podemos lo ha defendido", ha zanjado Susana Serrano.