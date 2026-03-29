Podemos Andalucía rechaza el actual modelo turístico andaluz y exige reindustrialización para diversificar la economía

Archivo - Imagen de archivo del candidato de Podemos Andalucía a la presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado. - PODEMOS ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado en las elecciones fijadas el próximo domingo, 17 de mayo, ha comparecido ante los medios en el inicio de "una de las semanas más importantes para el pueblo andaluz" en referencia a la Semana Santa. Delgado ha asegurado que "en estos días vamos a ser testigos de los efectos de la turistificación", puesto que más de un millón de visitantes acuden a Andalucía en estos días.

Según ha emitido la formación en una nota, el candidato ha señalado que están "a favor del turismo", pero ha negado que la economía andaluza tenga una fuerte dependencia al sector, mientras que ha sostenido que "el turismo no debe ser la única fuente de ingresos en nuestra tierra".

"Los informes indican que cuanto más turismo no es indicativo de una mejora en la vida de la gente". Ante el creciente volumen de turistas en Andalucía, el candidato ha subrayado que "uno de cada tres andaluces está en riesgo de pobreza", una afirmación que ha servido para rehusar del actual modelo turístico. "Los precios de la vivienda se ven afectados por la turistificación", ha añadido en ese "recuento de agravios" que ocasiona el modelo actual.

Por ello, el candidato de Podemos en Andalucía ha resaltado como propuesta "un plan de reindustrialización con una clara apuesta por las nuevas tecnologías". Así, desde Podemos Andalucía han subrayado la "importancia" de implantar la tasa turística porque "sirve para fortalecer nuestros servicios".

Igualmente, Delgado ha asegurado que van a "derogar la Ley de Vivienda de Moreno", al considerarla como una ley que "favorece al negocio y no a la concepción de la vivienda como un derecho". Asimismo, Delgado ha sentenciado que "tenemos que mantener a nuestros vecinos y vecinas en los barrios" y ha rechazado con rotundidad que "nuestra tierra se convierta en un parque temático", señalando el modelo turístico "voraz" del PP y PSOE.

