Podemos Andalucía reclama protección para el hijo menor de Juana Rivas mientras se juzga al padre en Italia por maltrato

La portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán. - PODEMOS ANDALUCÍA

GRANADA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha mostrado su apoyo a Juana Rivas después de que haya hecho público que lleva un año sin poder comunicarse con su hijo pequeño, Daniel, que reside con el padre en Italia. La formación morada ha reclamado a las instituciones españolas e italianas que utilicen los instrumentos legales a su alcance para garantizar los derechos del menor mientras el juicio contra su padre por presunto maltrato sigue abierto en el país alpino.

La portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, ha señalado que "Daniel lleva un año sin poder hablar con su madre, con su hermano, con su abuela, con sus tíos ni con sus primos" y advierte de que "ninguna democracia puede ni debe mirar hacia otro lado cuando un menor permanece atrapado durante años en un conflicto judicial mientras existen denuncias e investigaciones abiertas por violencia".

"La protección de la infancia no puede ni debe esperar a que concluyan los procedimientos", ha sostenido, al tiempo que ha llamado a no normalizar que las víctimas tengan que atravesar "un calvario judicial para ser escuchadas".

"Las instituciones, todas sin excepción, tienen la obligación de actuar con la máxima diligencia, incorporando siempre la perspectiva de género y de infancia, y evitando cualquier forma de violencia institucional que agrave el sufrimiento de quienes buscan protección".

La portavoz morada que, mantiene contacto con Rivas, ha trasladado "todo el apoyo y solidaridad" de su partido a ella y a sus dos hijos. "Exigimos que todas las instituciones, tanto españolas como europeas, utilicen los instrumentos legales a su alcance para garantizar que los derechos de Daniel sean protegidos de forma efectiva y urgente, y que el interés superior del menor prevalezca por encima de cualquier otra consideración", ha subrayado.

Para la formación morada, "no habrá una justicia verdaderamente democrática mientras las mujeres que denuncian violencia y los niños que reclaman protección puedan sentirse desamparados por las instituciones". En este sentido, Durán ha recordado que defender a la infancia es una obligación del Estado y una responsabilidad de toda la sociedad.

El menor regresó a Italia con su padre, Francesco Arcuri, el 25 de julio de 2025, por orden judicial, tras la decisión del Tribunal de Cagliari de mantener la custodia en exclusiva del progenitor italiano. Desde entonces, según denuncia la propia Juana Rivas, ni ella ni ningún otro familiar han logrado comunicarse con Daniel. El juicio contra Arcuri por presunto maltrato físico y psicológico a los dos hijos que tiene en común con Rivas se abrió en septiembre de 2025 en Italia, pero continúa sin resolverse: la última audiencia se celebró el pasado 2 de julio y la próxima no está prevista hasta finales de noviembre de 2026.