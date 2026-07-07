Podemos Andalucía respalda las movilizaciones contra la ampliación de El Cabril, en Córdoba, y exige "transparencia"

Raquel Pérez y Alejandra Durán (centro), en uno de los municipios del entorno de El Cabril. - PODEMOS ANDALUCÍA

HORNACHUELOS (CÓRDOBA), 7 (EUROPA PRESS)

Podemos Andalucía ha expresado este martes su "rechazo a la ampliación" del centro de almacenamiento de residuos radiactivos de El Cabril, ubicado en el término municipal de Hornachuelos (Córdoba), y ha mostrado su "respaldo a las movilizaciones vecinales y ecologistas que se están produciendo en distintos municipios del entorno".

A este respecto y según ha informado Podemos en una nota, la portavoz de la formación morada en Andalucía, Alejandra Durán, ha explicado que estas movilizaciones "reclaman transparencia, participación y, sobre todo, garantías ambientales", y ha advertido de que "Andalucía no puede seguir siendo una tierra de sacrificio" ante las decisiones que, a su juicio, están adoptando, tanto el Gobierno central, como el Gobierno de la Junta de Andalucía.

Durán ha subrayado que "no se pueden trasladar decisiones estratégicas sin contar con los andaluces y andaluzas ni con sus instituciones locales", ya que "la gestión de los residuos radiactivos debe abordarse con el máximo rigor, la máxima transparencia y la máxima participación pública".

En este sentido, ha insistido en que "cualquier decisión debe pasar por conocer previamente los impactos ambientales y territoriales, y debe garantizar el pleno respeto a la seguridad de los vecinos, al medio ambiente y a la voluntad de los municipios afectados".

RENOVABLES

La portavoz de Podemos Andalucía ha recordado que su formación defiende "un modelo energético basado en las energías renovables y en una transición ecológica justa", en la que Andalucía "deje de asumir de forma desproporcionada infraestructuras de alto impacto ambiental sin el consenso de sus territorios".

Por ello, la formación ha hecho un llamamiento al Gobierno central y a la Junta de Andalucía para que "se abra un proceso de diálogo real con los ayuntamientos, las organizaciones sociales y los colectivos ecologistas del territorio antes de continuar con el proyecto" de ampliación de El Cabril.

La portavoz ha añadido que Podemos Andalucía seguirá utilizando "todas las herramientas institucionales y de movilización" para "defender los intereses del territorio, proteger el medio ambiente y evitar que Andalucía se convierta en un territorio de sacrificio".

En cuanto a la investigación judicial abierta a la presidenta de Enresa, Olga García, en relación a un presunto delito de prevaricación cuando anteriormente fue consejera del Gobierno de la Junta de Extremadura, Durán ha dicho, sin prejuzgar el resultado del procedimiento judicial y respetando la presunción de inocencia, que esta situación "hace aún más necesario extremar la transparencia, el control y la rendición de cuentas en decisiones de tanto calado como la gestión de los residuos radiactivos y la ampliación de El Cabril".

En la misma línea se ha manifestado el concejal morado en el Ayuntamiento de Córdoba, Iván Fernández, quien ha alertado de que trata de "un modelo de gestión de residuos nucleares que concentra los impactos ambientales y sociales sobre nuestra provincia, sin contar con el consenso de la ciudadanía ni ofrecer garantías suficientes sobre sus consecuencias a largo plazo".

Para Fernández, "la provincia de Córdoba no puede seguir asumiendo esta carga que condiciona su desarrollo económico, turístico y medioambiental. Hay que transitar hacia una planificación responsable del cierre del ciclo nuclear, sin convertir nuestro territorio en el destino permanente de nuevos residuos radiactivos"

Finalmente, la concejala en Navas de la Concepción (Sevilla), Raquel Pérez, ha exigido "la paralización del proyecto de ampliación, la apertura de un proceso de información y participación pública transparente y el diálogo con los municipios afectados", como el suyo, y también con "las organizaciones sociales y los colectivos ecologistas".