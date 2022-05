Podemos Córdoba lamenta la aprobación del campo de golf de Casilla del Aire al ser "un atentado ecológico"

CÓRDOBA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba, Cristina Pedrajas, ha mostrado este miércoles su "profundo malestar" por lo ocurrido en la Comisión de Licencias de la Gerencia de Urbanismo al "votar a ciegas" sobre el campo de golf de Casilla del Aire, que para la formación morada supone "un nuevo atentado ecológico, arqueológico y urbanístico".

En una nota, la edil ha aclarado que "antes de plantearse cualquier voto se debe consultar el expediente completo, pero no se ha trasladado ninguna documentación". "Carecemos por completo de información alguna sobre este proyecto", ha subrayado la concejal, quien ha comentado que han planteado que "se deje el punto sobre la mesa, se remitan detalles del proyecto y que luego se pueda votar en consecuencia".

Además, ha defendido que "se trata de un voto que conlleva una responsabilidad ambiental, urbanística y social y no pedir información al respecto sería muy negligente".

Pedrajas, durante su intervención en la Comisión de Licencias, ha preguntado sobre los aspectos técnicos del proyecto y principalmente los que tienen más incidencia sobre el cambio climático.

"Estamos en emergencia climática en la ciudad, que parece que algunos no se enteran o no quieren enterarse, y cada paso que se dé en la disminución de los acuíferos es trascendente", ha advertido Pedrajas, para añadir que "se trata de un proyecto que viene arrastrado de 2011, hace ya once años, y en todo ese tiempo las circunstancias han cambiado sustancialmente respecto a cuando se elaboró inicialmente ese proyecto de campo de golf", entre otros aspectos que ha citado.