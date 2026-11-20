La candidata de Podemos al Congreso por Córdoba, Ana Calzada. - PODEMOS

CÓRDOBA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos Córdoba ha situado la vivienda como una de las "principales prioridades" de su programa electoral para el próximo 29 de noviembre y defiende medidas urgentes para "garantizar que acceder a un hogar digno no dependa de la capacidad económica de cada persona", por lo que apuesta por "bajar los alquileres un 40%" y "crear una inmobiliaria pública".

Según ha informado la formación morada en una nota, así lo ha destacado la candidata al Congreso de Podemos Por Córdoba, Ana Calzada, quien ha señalado que, para los jóvenes, "cada vez resulta más difícil emanciparse, pagar un alquiler o mantener una vivienda, mientras los gobiernos del Partido Popular y Vox se niegan a aplicar las herramientas de la Ley Estatal de Vivienda para contener los precios y proteger a las personas inquilinas".

En Andalucía, Calzada responsabiliza al Gobierno andaluz de PP y Vox, que preside Juanma Moreno, de "mirar hacia otro lado ante la escalada de los alquileres y el avance de la vivienda turística, que está expulsando a vecinos y vecinas de sus barrios".

Frente a esta situación, la formación plantea "bajar los alquileres un 40% por Ley, establecer contratos indefinidos por defecto y crear una inmobiliaria pública que garantice alquileres asequibles, con un gasto máximo del 30% de la renta media de cada municipio".

Además, Podemos propone "ampliar el parque público de vivienda, actuar contra la especulación de los grandes propietarios, prohibir los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional y acabar con los pisos turísticos en viviendas residenciales, mientras dure la emergencia habitacional".