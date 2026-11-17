La cabeza de lista de Podemos por Córdoba al Congreso de cara al 29N, Ana Calzada, ante el Centro de Especialidades Castilla del Pino. - PODEMOS

CÓRDOBA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Podemos por Córdoba al Congreso de cara al 29N, Ana Calzada, ha criticado este martes "el deterioro de la sanidad pública" en Córdoba y el resto de Andalucía y ha señalado a las políticas del Gobierno andaluz de PP y Vox, que preside Juanma Moreno, como "responsables de una situación marcada por las dificultades para conseguir citas en Atención Primaria, el aumento de las listas de espera y la falta de profesionales sanitarios".

Según ha informado Podemos en una nota, Calzada ha avisado que "cada vez son más los pacientes que tienen que esperar meses para acceder a consultas especializadas y tratamientos, mientras el Gobierno andaluz impulsa un modelo que debilita los servicios públicos y abre más espacio a la gestión privada de la sanidad".

Frente a esta situación, Podemos defiende un cambio de modelo sanitario y plantea una serie de medidas que pueden impulsarse desde el Gobierno central "para reforzar el carácter público del sistema sanitario".

Entre sus principales propuestas se encuentra "la derogación de la Ley 15/1997, que abrió la puerta a distintas fórmulas de gestión privada de centros y servicios sanitarios públicos, y su sustitución por un nuevo marco legal que garantice la gestión pública directa".

La formación morada propone "aumentar la financiación sanitaria, reforzar la Atención Primaria y establecer garantías de tiempos máximos de espera". En concreto, plantea "fijar un plazo máximo de un mes para las consultas con especialistas y las intervenciones quirúrgicas relacionadas con patologías graves".

Podemos también apuesta por "ampliar progresivamente la cartera de servicios de la sanidad pública, incorporando la atención bucodental, oftalmológica y auditiva, así como garantizar el acceso a tratamientos de fisioterapia cuando sean necesarios".

La salud mental ocupa igualmente un lugar prioritario en sus propuestas y pretende "incrementar el número de profesionales, facilitar el acceso a la atención psicológica y prestar una especial protección a niños, adolescentes y jóvenes", y todo ello buscando, de modo general, que la sanidad debe sea "un derecho garantizado para toda la ciudadanía, independientemente de sus ingresos, y no un servicio condicionado por la capacidad económica de cada persona".