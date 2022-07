Podemos Andalucía descarta renunciar a su marca y exige "primarias vinculantes" para crear confluencias en municipales

El partido tratará tras el verano en una conferencia política su "estrategia y alianzas" para las próximas elecciones municipales

SEVILLA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha anunciado este lunes la celebración de una conferencia política de ámbito autonómico y en "clave municipalista" a vuelta de este verano donde el partido decidirá "la estrategia, el programa marco y las alianzas" ante las elecciones municipales de 2023, unos comicios ante los que, en todo caso, el partido morado ya ha avanzado que "no contempla que en la marca electoral" de posibles confluencias en las que se integre "no aparezca Podemos", así como exigirá que en la creación de las mismas se celebren "primarias vinculantes".

Así lo ha acordado el Consejo Ciudadano de la formación morada, máximo órgano de decisión entre asambleas, que ha convocado a sus bases a "una reflexión profunda y un debate sereno tras las autonómicas para armar al partido ante el nuevo ciclo electoral", según ha informado Podemos Andalucía en una nota.

Así, con el objetivo de "hacer efectiva la participación de círculos y militancia en la construcción del nuevo tiempo político", desde Podemos se abrirá "una ventana de participación" en la web del partido donde se publicarán las aportaciones al debate que hayan sido aprobadas en los círculos.

"Queremos que todo el mundo sea protagonista de esta nueva fase política y electoral, y que la participación sea real", ha manifestado la secretaria general de Podemos Andalucía y diputada nacional de Unidas Podemos por Córdoba, Martina Velarde, quien considera que "las municipales deben ser el primer revés serio para la derecha en Andalucía".

"PRIMARIAS VINCULANTES"

Y "por ello nos ponemos a trabajar desde ya para evitar los errores cometidos en las andaluzas", ha abundado la coordinadora autonómica de Podemos, partido que concurrió en las recientes elecciones autonómicas del 19 de junio bajo la marca de 'Por Andalucía', coalición conformada también por IU y Más País, entre otras formaciones de izquierdas, en la que, no obstante, el partido morado no llegó a estar inserto formalmente por no registrar a tiempo su inscripción ante la Junta Electoral de Andalucía.

La secretaria general de Podemos Andalucía --que ante la celebración de las elecciones del 19J celebró primarias internas para elegir a su candidato a la Presidencia de la Junta de las que salió vencedor el entonces diputado nacional por Cádiz Juan Antonio Delgado-- ha defendido que "cualquier proceso de creación de confluencias debe estar presidido por principios irrenunciables para el conjunto de los actores políticos como son las primarias vinculantes".

Asimismo, Martina Velarde ha adelantado que la formación "no contempla que en la marca electoral no aparezca Podemos, toda vez que el reconocimiento por parte del electorado de la marca es clave para obtener buenos resultados, y que la confusión que afectó a miles de mesas electorales el pasado 19J no puede volver a ocurrir", según ha advertido después de que Por Andalucía obtuviera en dicha cita con las urnas cinco escaños en el Parlamento autonómico tras concentrar el 7,68 por ciento de los votos, quedando así como cuarta fuerza en la Cámara andaluza tras el PP-A --vencedor en las elecciones con mayoría absoluta de 58 diputados--, el PSOE-A --con 30 parlamentarios--, y Vox, que logró 14 representantes.