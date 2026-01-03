Podemos Granada muestra su rechazo a "la agresión ilegal contra el pueblo de Venezuela" por parte de EEUU

Cartel de manifestación sobre Venezuela convocada por Podemos Granada. - PODEMOS GRANADA

GRANADA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Podemos Granada ha mostrado este sábado su rechazo a lo que califica como una "agresión militar ilegal contra el pueblo y el territorio de Venezuela" por parte de Estados Unidos.

Para la Secretaria de Acción Institucional de Podemos Andalucía y diputada autonómica por Granada, Alejandra Duran, Estados Unidos "vuelve a actuar como potencia imperialista, vulnerando la soberanía de un pueblo y alimentando la escalada de tensión internacional", según una nota remitida por el partido.

"Frente a la guerra, el bloqueo y la violencia, defendemos la paz, el diálogo y el respeto al derecho internacional. Venezuela tiene derecho a decidir su futuro sin amenazas ni agresiones externas", ha afirmado Durán.

Asimismo, ha pedido la "liberación inmediata" de Nicolás Maduro y su regreso a territorio venezolano en "condiciones de seguridad".

Por ello, ha mostrado su apoyo a la movilización convocada este domingo, 4 de enero, en sede de la Subdelegación del Gobierno en la capital granadina, para reflejar "la solidaridad con el pueblo venezolano, llamamos a la más amplia y permanente movilización contra este nuevo atropello".

Por su parta el responsable provincial de sociedad civil, Roberto Perandrés, ha asegurado que este acontecimiento significa "la caída de la legitimidad de los convenios internacionales, permitiendo que Estados Unidos se erija como juez y verdugo en el ámbito de la soberanía de los países".

"Vemos como Donald Trump da golpes de estado por iniciativa propia y con intereses puramente económicos. Si no reaccionamos será cuestión de tiempo que el resto de territorios , nos veamos afectados por las mismas medidas. Desde Europa debemos imponer los criterios democráticos que queremos que sean nuestra seña de identidad, y ello pasa por denunciar estos actos inadmisibles desde el punto de vista de la Legalidad Internacional", ha concluido.