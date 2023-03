Podemos Jaén asume el acuerdo provincial de IU y Más País, siempre que no se condicione a que no se presente en Huelma

JAÉN, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La dirección provincial de Podemos en Jaén ha afirmado que asume "plenamente" el acuerdo de coalición entre Izquierda Unida y Más País de cara a las elecciones municipales, excepto la "condición" que plantea IU de que la formación morada "no se pueda presentar" en Huelma, supeditando, además, el acuerdo provincial al partido judicial de Jaén con la perspectiva de poder lograr un representante en la Diputación.

Así lo ha indicado este miércoles la responsable provincial de Podemos, Lola Rodríguez, quien, junto a Andrés Gómez, de la coordinadora provincial del partido, ha analizado en rueda de prensa la confluencia ante los comicios del 28 de mayo. Y ello, tras las críticas realizadas desde las otras dos citadas formaciones al responsabilizar de la falta de acuerdo en la provincia a las "condiciones leoninas" que trasladaba Podemos en la negociación.

Gómez ha explicado que vienen trabajando desde hace meses por la unidad del espacio político a la izquierda del PSOE en "un camino que no está siendo fácil". En primer lugar, ha aludido al posicionamiento de IU de "condicionó" las conversaciones de la provincia a acuerdos en la capital. Se logró "desbloquear" y "avanzar con el resto de partidos" en una reunión a primeros de febrero, a la que Más País, que "aparece, desaparece y vuelve a aparecer", no asistió "porque se retiró de las negociaciones en toda Andalucía".

"Cuando pensábamos que ya teníamos el camino abierto para seguir construyendo unas candidaturas progresistas en todas las localidades donde se den las condiciones, aparece una nueva traba puesta por Izquierda Unida: condiciona cualquier acuerdo al partido judicial de Jaén y paraliza todas las conversaciones y acuerdos de la provincia", ha comentado.

Ese planteamiento se centra en Huelma, donde IU "se niega a confluir con Podemos". En este escenario, según ha añadido, "a la dirección provincial de IU solo se le ocurre que sea Podemos quien no se presente en esa localidad para que puedan sumar sus votos al partido judicial y conseguir un posible diputado provincial". Algo que ha rechazado al considerar que la formación morada ha demostrado "tasas de generosidad altísimas" y "está también la dignidad".

En la misma línea se ha pronunciado la responsable provincial de Podemos, quien ha subrayado que "no se puede condicionar la provincia entera a un pueblo, a un partido judicial". Así, son 97 los municipios jiennenses y "en muchos de ellos se puede llegar a acuerdos" que, además, son fundamentales porque obtener representación depende de la unidad", como Jaén, Úbeda, Linares, Andújar o Alcalá la Real.

A su juicio, la falta de entendimiento "es un fracaso de las organizaciones políticas" y un "grave error". Por ello, van a seguir buscándolo "hasta la extenuación" y "cerrando acuerdos en todos los pueblos donde es posible", como Jódar o Andújar, "a pesar de lo que la dirección provincial de Izquierda Unida ha dicho".

SACRIFICIO

"El acuerdo de IU y Más País, Verde Equo está reflexionando a ver qué hace dada la situación, es un acuerdo que nosotros asumimos plenamente, excepto en que no nos podamos presentar Podemos en un pueblo (Huelma). Porque no entendemos que por un pueblo se sacrifique toda la provincia y más cuando es IU en ese pueblo el que no quiere oír hablar de Podemos", ha asegurado.

Ha señalado que lo hicieron en 2019, cuando "Podemos Huelma cedió la marca" para ir "con un partido instrumental", Adelante. "Se denunció a la junta electoral y no nos pudimos presentar. Es decir, nosotros estorbábamos para no quitar votos", ha lamentado Rodríguez, quien ha agregado que en esta ocasión no están dispuestos porque "no es justo".

Igualmente, ha afeado de que "se tenga que circunscribir al partido judicial de Jaén", cuando hay otros como el de Úbeda, donde "quizás también se pudiera conseguir un diputado" provincial, ya que van "juntos" donde antes iban separados y con presencia en otras localidades. En este punto, ha recalcado que "los recursos son importantes para todo el mundo, pero no pueden condicionar la totalidad de la política".

Así las cosas, han hecho un llamamiento para tratar de reconducir la situación, sin "apriorismos" como el de Huelma que permitan cerrar la confluencia "donde hay condiciones" para tener acuerdos. "La ciudadanía no va a entender que no nos juntemos en determinados sitios, sobre todo ciudades grades, Jaén, Linares, que también están las cosas complicadas, Alcalá la Real...", ha declarado.

ALFOMBRA DE ORO A LA DERECHA

Y es que, en su opinión, se está "poniendo una alfombra de oro a la derecha" en tanto ir divididos reduce la "capacidad de representatividad en los ayuntamientos" y, por ende, "de intervenir en la vida pública y política" a través de la administración más cercana a la población.

En el caso de la capital, Gómez ha destacado que "uno de los grandes escollos" es que se está "negociando asuntos de una ciudad con personas que no son de esa ciudad" y "no conocen su idiosincrasia": la dirección local de IU "no existe, es una gestora que la lleva la dirección provincial, y la gente de Más País son de Linares".

"En Jaén ciudad, la ruptura la ha planteado clarísimamente Izquierda Unida", ha dicho, en referencia a los condicionantes que ha planteado. De momento, en la capital Podemos ha llegado a un acuerdo con Jaén Sentido y Común para concurrir juntos con Francisco del Pino como candidato a la Alcaldía.