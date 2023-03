Podemos Jaén pide "salvar" la confluencia de la izquierda ante las municipales: "No se entendería que no nos uniéramos"

JAÉN, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La responsable provincial de Podemos en Jaén, Lola Rodríguez, ha hecho este martes un llamamiento de urgencia para "salvar la confluencia municipalista en Jaén capital y provincia". En palabras de Rodríguez, "aún hay margen para salvar las diferencias y acordar la unidad".

Para Rodríguez se trata de una cuestión de responsabilidad política y de respeto a la voluntad de la ciudadanía de izquierdas de Jaén y su provincia, según una nota de este partido.

"No podemos defraudar a la mayoría social progresista de Jaén que no entendería, a estas alturas, que no seamos capaces de unirnos en torno a candidaturas de izquierdas, solidarias, feministas y ecologistas".

La dirigente provincial ha anunciado la voluntad de Podemos de poner toda la carne en el asador y luchar hasta el último minuto por lograr un entendimiento con IU y el resto de fuerzas políticas.

En este sentido ha declarado su voluntad y predisposición "a sentarnos de forma inmediata para salvar los obstáculos y llegar a acuerdos firmes que nos permitan obtener los mejores resultados en las elecciones municipales".

Rodríguez ha recordado que "el tiempo del diálogo y la negociación se agota y que si, al final, no hay confluencia municipalista en Jaén no será por Podemos, que tenemos toda la voluntad de alcanzar acuerdos cuanto antes".

La responsable provincial de Podemos ha advertido que su partido está preparado para afrontar las elecciones municipales en cualquier circunstancia.