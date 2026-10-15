IU rechaza negociar con Podemos fuera de Frente Amplio y no acepta los acuerdos "troceados" que plantean

La ministra de Sanidad, Mónica García, el coordinador de IU, Antonio Maíllo, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). (Foto de archivo).- A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha rechazado este jueves abrir negociaciones con Podemos al margen de Frente Amplio y ha proclamado también que su formación no va a aceptar acuerdos "troceados" para las elecciones autonómicas, porque solo asume el marco de un pacto global.

Así lo ha trasladado en declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, en relación a la oferta lanzada esta mañana por Podemos exclusivamente a IU para lograr acuerdos de unidad electoral en diez comunidades autónomas, dejando al margen las circunscripciones de Madrid y Barcelona donde dejaría el escenario de competencia electoral con Frente Amplio

Maíllo ha declarado que Frente Amplio es el espacio que vienen trabajando desde hace tiempo de manera "fraternal" y con "mucha solidez política". Por tanto, ha sentenciado que IU "va a negociar desde el Frente Amplio porque es una organización seria, es honesta con el resto de interlocutores y es leal" con sus aliados políticos.

De esta forma, se ha mostrado "encantado" de que Podemos se quiera "incorporar" a acuerdos de coalición de unidad y que ahora la "pelota está en su tejado", por lo que tiene que asumir que la interlocución es con Frente Amplio en conjunto, porque IU "negocia desde" ese espacio.

"Somos uno y tenemos muy claro cuáles son las posiciones y aquí no se trata de trocear un día antes de la finalización de un plazo negociaciones que nunca se han planteado antes", ha apostillado afeando a los morados que haga ofertas a día y medio de terminar el plazo legal para registrar coaliciones.

El líder de IU ha insistido en que Frente Amplio es un "proyecto de país" y, por tanto, tiene una "dimensión estatal" y ofrecerá alianzas diversas "en un mismo paraguas", es decir, que la voluntad de unión es para "todo el Estado y en todas las circunstancias electorales".

"Podemos tendrá que decidir si quiere venir o no. La disposición es muy fácil, tienen que saber qué es lo que quieren hacer y desde luego nosotros les decimos que son bienvenidos si se incorporan a un proyecto de amplitud de las izquierdas para estas elecciones generales y no porque nos vaya mejor o mal, sino porque le va a ir mejor al país y a la gente trabajadora que nos necesitan", ha exclamado.

NO HAY PRUEBAS DE QUE IR SEPARADOS EN MADRID SEA MEJOR QUE LA UNIDAD

Maíllo se muestra "medianamente optimista" de poder alcanzar un entendimiento con el partido morado, pero ha avisado que debe hacerse desde "la seriedad en los planteamientos" porque ellos no están "dando bandazos". En consecuencia, ha exclamado que para eso hay que reunirse "en la realidad" de una mesa de negociación y "no verse en tuits", en referencia a los mensajes que han emitido cargos territoriales de Podemos apelando a IU a conseguir acuerdos.

Por tanto, ha reafirmado que la mejor posición para la izquierda es una candidatura "estatal en todas las circunscripciones", unificada pero con las diversidades que hay en los territorios y, en ningún caso, "troceada en función de determinadas comunidades o no por cálculos" electorales que desconoce quién hace y de los que no se ha presentado prueba de que aporte mayor eficacia que una única lista a la izquierda del PSOE.

También ha recetado que la izquierda tiene que empezar a hablar de pensiones, sanidad y educación en vez de sus cuestiones internas, advirtiendo que nadie puede justificar que las izquierdas de corte estatal vayan separadas cuando tienen gran sintonía programática.

COLAU DEMUESTRA QUE ANTEPONE LO COMÚN A LO INDIVIDUAL

A su vez, ha asegurado que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau es la "persona que mejor simboliza el momento" político del país, que reclama soluciones para la vivienda, y que por eso se la ha planteado como candidata a la Presidencia del Gobierno.

Cuestionado sobre su valoración de que Colau se mostrara dispuesta a cambiar la marca de Frente Amplio o dar incluso un paso atrás y renunciar a ser candidata si eso ayudaba a un acuerdo con Podemos, Maíllo ha respondido que lo percibe como un "ejercicio de honestidad personal" para mostrar que su objetivo es la unidad y que "nadie" puede ser obstáculo para lo importante que es armar una candidatura que agrupe a la izquierda.

"Lo que demuestra es que estamos ante una persona profundamente honesta, que cree en un proyecto colectivo que antepone lo común a lo individual y yo creo que además eso le refuerza sin lugar a duda para ejercer el liderazgo que ahora le toca", ha enfatizado sobre la exregidora de la ciudad condal.