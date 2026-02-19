Podemos pide "ayudas anticipadas" de la Junta para el sector primario: "Muchos lo han perdido todo" tras el temporal

Archivo - El parlamentario del grupo Por Andalucía Juan Antonio Delgado, en una foto de archivo en rueda de prensa. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos a la presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas, Juan Antonio Delgado, ha reclamado al Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno (PP-A) que ponga en marcha "ayudas anticipadas inmediatas" para el sector primario, en el que "muchos agricultores lo han perdido todo" como consecuencia del tren de borrascas que ha afectado a la comunidad autónoma entre los meses de enero y febrero.

El también diputado del grupo Por Andalucía ha comparecido en la comisión de Agricultura y Pesca del Parlamento andaluz, donde, según ha informado este jueves Podemos en una nota, ha preguntado "cuándo se van a ejecutar" las ayudas anunciadas por la Junta, y ha remarcado que "muchos agricultores lo han perdido todo y no tienen ni para comer".

Delgado ha apelado así a "reforzar a un sector muy castigado" para el que "el temporal ha sido la estocada definitiva", ya que se suma, según ha relatado, al "recorte" de la Política Agrícola Común (PAC) y al acuerdo de la Unión Europea con los países de Mercosur, sobre el que ha apostillado que aún no ha escuchado al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "posicionarse en contra".

El parlamentario de Podemos ha indicado que tiene "serias dudas" sobre la ejecución del plan de la Junta, teniendo en cuenta que "no se han cumplido la mayoría de sus promesas", al tiempo que ha criticado la "inacción" del Gobierno de Moreno, del que ha apuntado que "no se puede decir que se va a hacer ahora lo que no han sido capaces de hacer durante toda la legislatura".

Delgado ha avisado de que "en pocas semanas el Parlamento estará disuelto" por la convocatoria de las próximas elecciones andaluzas, por lo que quedará "un Gobierno muy limitado en su acción de gobernar". Además, ha indicado que queda la "incógnita" sobre de "dónde se va a recortar para ejecutar" el plan 'Andalucía Actúa' acordado por el Gobierno de Moreno, y "si de verdad va a llegar a quienes más lo necesitan".

El candidato de Podemos Andalucía ha aludido además a la conveniencia, a su juicio, de actuar ante los efectos del cambio climático, desde la premisa de que éste "es una realidad", y "lo ocurrido no es una excepcionalidad porque va a reproducirse con mayor asiduidad", por lo que desde la formación morada subrayan la "importancia de la prevención y las transformaciones valientes frente al actual modelo de capitalismo depredador, para aliviar los efectos de futuros fenómenos meteorológicos".