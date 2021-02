Podemos pide a Junta vincular el aumento del precio hora de la ayuda a domicilio a una subida de salario de la plantilla

SEVILLA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Servicios Públicos y coportavoz de Podemos Andalucía, Libertad Benítez, ha exigido este viernes al Gobierno andaluz la adopción de medidas concretas para que el incremento anunciado de presupuesto de ayuda a domicilio esté "vinculado a la subida de salario de las trabajadoras y no repercuta exclusivamente en la bolsa de beneficios de las empresas intermediarias que se lucran con los derechos conquistados".

En un comunicado, la representante de Podemos ha advertido de que existe "un riesgo real" entre el colectivo de trabajadoras de que la subida a 14,6 euros la hora de ayuda a domicilio acordada por la Junta "solo servirá para ampliar los beneficios de las empresas privadas que prestan el servicio, en vez de servir para paliar las condiciones de precariedad de las mujeres que desarrollan la labor esencial de los cuidados".

En esta línea, Benítez ha pedido al Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) la incorporación de "cláusulas sociales en la licitación del servicio para que solo se pueda contratar con empresas que respeten los derechos laborales, y garantizar así que la administración no fomenta la figura del trabajador pobre".

Según ha remarcado Benítez, "son muchas las empresas adjudicatarias del servicio de ayuda a domicilio en toda Andalucía que pagan tarde, acumulan deudas con las trabajadoras y no respetan el convenio colectivo", algo que "no se entiende, puesto que estas empresas no han sufrido merma en sus ingresos, que provienen de las arcas públicas", según ha apostillado.

"La subida es a todas luces insuficiente y no va a servir para disminuir las listas de espera", ha opinado Benítez, que considera que "hay que apostar por poner fin a la externalización de este servicio básico y promover su vinculación efectiva a los ayuntamientos con carácter público", lo que evitaría la participación de "empresas buitre que sacan tajada de lo público pisoteando los derechos laborales y sin garantizar un servicio de máxima calidad", según ha concluido la representante de Podemos.