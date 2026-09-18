Podemos pide "una respuesta institucional coordinada y urgente" sobre Ceuta e insta a Moreno que "suelte la mano de Vox"

Alejandra Durán, portavoz de Podemos Andalucía. - PODEMOS ANDALUCÍA

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha anunciado el registro de una iniciativa en los consistorios donde cuenta con representación municipal para reclamar "una respuesta institucional coordinada y urgente" ante la situación que atraviesa Ceuta.

Según ha señalado la formación en una nota, la moción tiene como objetivo "garantizar la protección de los menores migrantes no acompañados y evitar que se conviertan en moneda de cambio entre administraciones".

La portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, ha subrayado que los menores "no son responsables de haber llegado a Ceuta ni de las decisiones de ningún gobierno, central o autonómico". Asimismo, ha pedido que Andalucía "sea solidaria con Ceuta de verdad" y ha exigiendo que el Gobierno central "aporte los recursos necesarios para proteger a estos niños por encima de cualquier otra consideración".

El partido ha recordado que Andalucía y Ceuta cuentan con un convenio de cooperación vigente desde enero de 2024, con una duración de cuatro años, para el traslado de menores en situaciones de este tipo. Por ello, ha instado a la Junta que "mantenga operativo este acuerdo".

"Que explique públicamente cuántos menores procedentes de Ceuta han sido acogidos hasta la fecha, así como la capacidad real de acogida de la red andaluza y la respuesta prevista en caso de activarse el convenio", ha remarcado.

La portavoz ha señalado "las discrepancias detectadas" dentro del propio Ejecutivo andaluz, señalando que "no puede ser que desde el mismo Gobierno de Moreno Bonilla, la consejera diga una cosa y el vicepresidente de Vox diga otra". En este sentido, ha instado a la Junta "a soltar la mano de Vox para garantizar una posición institucional coherente ante esta crisis humanitaria".

Podemos Andalucía ha insistido en que la situación "no debe convertirse en un enfrentamiento entre territorios ni en objeto de disputa política". La formación ha defendido que, "si Andalucía tiene dificultades de capacidad, la solución pasa por reclamar más recursos y financiación como se hace para otras cosas y no por cerrar la puerta a la cooperación".

"La solidaridad territorial tiene que ir acompañada de medios suficientes", ha remarcado Durán. Otro de los puntos centrales de la iniciativa es la exigencia de "diferenciar claramente entre reagrupación familiar y devolución automática".

En esta línea, Podemos Andalucía ha defendido que "cualquier eventual retorno debe estudiarse de manera individualizada, respetando las garantías legales y el interés superior de cada menor".

Asimismo, la formación ha reclamado que el Gobierno andaluz "aclare su posición ante las distintas declaraciones realizadas desde el propio Ejecutivo y garantice que los acuerdos administrativos y las obligaciones de protección de la infancia no queden condicionados por los pactos políticos con Vox".