Podemos plantea que el sistema público recupere servicios "privatizados" y "fundamentales" para prestar la sanidad

Publicado 02/03/2018 13:34:34 CET

SEVILLA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Podemos Andalucía pretende elevar a la Cámara autonómica una proposición no de ley (PNL) en relación con la "privatización" de servicios que consideran "fundamentales" para la prestación de la sanidad, y para los que, por ello, la formación morada solicita su "reversión" al sistema público.

Así lo ha anunciado este viernes la coordinadora y portavoz parlamentaria de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, en declaraciones a los periodistas junto al diputado autonómico Juan Antonio Gil --portavoz de Sanidad de la formación morada en el Parlamento--, antes de mantener una reunión en la Cámara autonómica con representantes de colectivos de trabajadores de servicios de mantenimiento y limpieza de centros sanitarios de Andalucía.

Teresa Rodríguez ha explicado que el objetivo de esta reunión es "escuchar de primera mano la situación que se está dando en esos centros" y "tomar nota" de cara a la elaboración de la referida PNL.

La líder de Podemos Andalucía ha hablado de "una progresiva privatización de servicios", y de que la sanidad pública andaluza "se está privatizando a trozos y a plazos". Así, ha comentado que "uno puede decir que tiene un sistema público de sanidad donde los desayunos los da una empresa de catering privado, las habitaciones las limpia una subcontrata, donde incluso los técnicos, algunos con relación con actividad sanitaria como análisis químicos, se privatizan también", y donde "el mantenimiento de los centros hospitalarios e infraestructuras también está gestionado por una empresa privada".

Frente a la idea de que sean "servicios complementarios", ha manifestado que son "servicios fundamentales para que se preste el servicio" de la sanidad, porque "no se puede operar en una sala que esté sucia" o "no se puede tener a los pacientes en camas que no funcionen como deben", según ha puesto como ejemplos.

En esa línea, ha defendido la necesidad de que dichos servicios se gestionen "desde lo público", y para justificar esa idea ha aludido a "la experiencia que tenemos tanto en el entorno europeo como en la propia Andalucía" acerca de que, "cuando los servicios se privatizan, no funcionan mejor", aunque para la administración sea "más fácil" hacerlo así "porque se desprende de la gestión de los mismos", según ha apostillado.

SERVICIOS "MÁS CAROS"

Teresa Rodríguez ha insistido en que los servicios así "privatizados" son "habitualmente más caros" y "empiezan a generar disfunciones relacionadas con que la empresa que se queda el servicio lo que quiere sobre todo es ganar dinero", y está pensando principalmente "en sacar un beneficio empresarial".

Además, ha agregado que esos procesos de "privatizaciones" también se realizan "a costa de las condiciones de trabajo del personal, que es el valor más importante que tienen los servicios públicos en Andalucía". Frente a ello, ha defendido que, mediante la gestión desde el sistema público de esos servicios, "nuestros enfermos mejoran, porque tienen alrededor personal que les cuida y les hace mejorar, desde quien les hace el desayuno por la mañana hasta el que les limpia la habitación o les arregla la cama", ha apuntado.

Así las cosas, ha confirmado que Podemos va a defender que dichos servicios "sean públicos", de modo que plantea "un trabajo sistemático y riguroso de reversión de servicios que se han privatizado, defendiendo que es más sostenible también económicamente recuperarlos y hacer una gestión pública de los mismos", y todo ello, según ha abundado, lo van a hacer "de la mano de los colectivos".

De esta manera, ha indicado que la PNL que pretenden llevar al Parlamento busca "controlar ese ejercicio cotidiano de privatización y de concierto de los servicios sanitarios en Andalucía".

En la misma línea, el diputado de Podemos Juan Antonio Gil ha afirmado que "a lo largo de los años se están incrementando los conciertos y se están externalizando muchísimos servicios con el pretexto de que hay servicios no sanitarios que no son imprescindibles, que no los debe recoger como responsabilidad la administración, y que se centran en los servicios sanitarios".

DIRECCIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS

"Dicen que, a través de estas empresas privadas, estos servicios son más eficientes y menos costosos", pero "los hechos han desmentido esta política de privatización de servicios", que ha provocado que "se degrade la calidad de los servicios", según ha opinado el parlamentario de Podemos Andalucía.

Además, ha anunciado que, entre otras propuestas, Podemos planteará la creación de "la figura de la Dirección Técnica de Servicios, que hará posible que se inspeccionen los servicios que ahora están externalizando".