Podemos pregunta "hasta cuándo" va a estar Moreno "rehén de las amenazas" de Vox

SEVILLA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La coportavoz de Podemos Andalucía Susana Serrano se ha preguntado este sábado "hasta cuándo" va a estar el presidente de la Junta, Juanma Moreno, siendo "rehén de las amenazas" de su "socio de ultraderecha", en alusión a Vox.

En una atención a medios durante una asamblea de Podemos Sevilla, Susana Serrano se ha pronunciado así después de que Vox haya anunciado esta semana que no va a apoyar iniciativas del Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) que no lleven su firma o no formen parte del pacto de investidura suscrito con los 'populares' al hilo de la aceptación, por parte de la Junta, de la acogida de 13 menores extranjeros no acompañados de procedencia marroquí llegados a Ceuta esta semana.

La representante de Podemos Andalucía ha indicado que en su partido "preocupa muchísimo la situación de inestabilidad que existe" en la comunidad autónoma, que ya "hemos visto en otras ocasiones anteriores" y que esta semana se ha evidenciado, en su opinión, al hilo de "un conflicto tan sensible como el de la frontera España-Marruecos".

"Hemos vuelto a ver cómo Vox quiere amenazar a Moreno imponiendo sus criterios, utilizando algo que son derechos humanos", ha aseverado Susana Serrano, que ha apostillado además que "parece" que el Gobierno andaluz "está preso de las decisiones que se toman en Madrid desde el despacho" del líder nacional de Vox, Santiago Abascal.

Ha agregado que "desde Podemos Andalucía nos preguntamos hasta cuándo va a estar el presidente andaluz rehén de las políticas de Vox, rehén de esas amenazas que están poniendo en juego un principio básico de la democracia como es el respeto a los derechos humanos", y que vienen de un partido al que "está claro tienen que hacerle algo de caso" desde el Gobierno andaluz "porque dependen de ellos para muchas decisiones, y eso genera inestabilidad", según ha añadido.

La coportavoz de Podemos Andalucía ha dicho no entender cómo, "en un momento de crisis en el que por fin podemos mirar un poco hacia el futuro y pensar en esa reconstrucción económica y social que Andalucía tanto necesita, en vez de centrarse en eso, el Gobierno andaluz e incluso Vox están jugando al juego de ver quién es más fuerte, a ver quién depende más de quién".

Tras apuntar que "lo que necesitarían los andaluces" no es "un adelanto de elecciones que parece ser la amenaza constante de Vox", la coportavoz de Podemos Andalucía ha pedido "coherencia y, desde luego, pensar más en Andalucía y menos en intereses políticos, porque ahora mismo, en este momento de salir de la crisis y de mirar hacia las reconstrucción, no estamos para las amenazas de los socios de Moreno Bonilla, de los socios de la ultraderecha", según ha zanjado.