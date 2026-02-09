Podemos reclama "blindar" el servicio de emergencias 112, "con gestión pública y directa" tras el temporal

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta y diputado autonómico de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado (izq.), ha mantenido este lunes una reunión con representantes sindicales de los trabajadores del servicio de emergencias 112 - PODEMOS

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta y diputado autonómico de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha mantenido este lunes una reunión con representantes sindicales de los trabajadores del servicio de emergencias 112 para abordar sus condiciones sociolaborales, acusando al Gobierno autonómico de "abandonar a unos servidores públicos imprescindibles".

Según un comunicado, Delgado ha señalado que el PP-A "tiene que dejar de mirar a otro lado y asumir la responsabilidad directa de este servicio, ya que cuando estaba en la oposición reclamaba su desprivatización".

Delgado ha exigido al Gobierno andaluz del PP-A una "gestión pública, directa, responsable y de calidad" de este servicio de emergencias, y ha anunciado una batería de preguntas parlamentarias para obtener toda la información sobre la situación de los trabajadores: "Solo quieren condiciones sociolaborales dignas y ser reconocidos como personal laboral".

Ha criticado la "dejadez" del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, "con estos servidores públicos que están al límite".

Durante el encuentro, Delgado ha escuchado las principales reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras del 112: "La gestión directa de los centros por parte de la administración; desprivatización del servicio; la profesionalización del puesto, reconociéndose como cuerpo especializado, y la creación de un espacio de diálogo real con la representación legítima de los trabajadores y trabajadoras del servicio".

Según la nota, los representantes han dado voz a "la saturación" vivida durante estos días: "Hemos tenido que gestionar llamadas con un nivel 2 de emergencia con un sistema informático que se caía constantemente" y que "también está externalizado y la Junta es la encargada de supervisar y atender".

Además, en cuanto al sistema informático, han añadido que "estamos a la espera de un cambio de sistema, pero no podemos seguir así hasta que se produzca el cambio". Han denunciado que, en este contexto de Plan de Emergencias, ha "llegado a estar una única persona para toda la provincia de Sevilla".

Delgado ha mostrado su apoyo a este colectivo laboral que "salva vidas en los momentos más cruciales, como los que estamos viviendo por los temporales, y el PP los ha abandonado". "Es indecente en las condiciones sociolaborales que se encuentran, estas deberían estar en consonancia con la exigencia e importancia del servicio que prestan", ha defendido el diputado andaluz.

A su vez, Delgado ha recordado qué ocurre cuando "se privatizan sectores estratégicos: Se deja de primar la calidad y se busca obtener el mayor beneficio". "Nosotros siempre vamos a defender blindar lo público porque, como estamos viendo en estos días, salva vidas", ha añadido.