Ana Calzada, ante la estación ferroviaria de Córdoba-Julio Anguita. - PODEMOS

CÓRDOBA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Podemos por Córdoba al Congreso de cara al 29N, Ana Calzada, ha reclamado este martes "un cambio en el modelo de transporte público de la provincia, para garantizar la movilidad y la igualdad de oportunidades entre municipios", al considerar que "vivir en un pueblo no puede suponer depender del coche para acudir al médico, estudiar o desplazarse al trabajo".

Según ha informado la formación morada en una nota, Calzada ha precisado que entre sus principales propuestas, Podemos plantea "recuperar la línea ferroviaria Córdoba-Almorchón, una conexión fundamental para el Norte de la provincia y el Valle del Guadiato, así como impulsar un tren de cercanías en el Valle del Guadalquivir que conecte municipios como Posadas, Almodóvar del Río, Villafranca, El Carpio, Pedro Abad, Montoro y Villa del Río con la capital".

Podemos también propone "reforzar las líneas de autobús interurbano, aumentar las frecuencias y adaptar los horarios a las necesidades de trabajadores, estudiantes y personas mayores, además de implantar un servicio de transporte a demanda para los municipios más pequeños y los núcleos rurales".

A estas medidas se suman "la mejora de las conexiones con hospitales, centros educativos y zonas de empleo, una tarjeta única que permita combinar autobuses y trenes y la garantía de servicios durante fines de semana y festivos".

Para Calzada, el transporte público "debe ser una alternativa real, accesible y económica para toda la ciudadanía". Por ello, su formación trabajará "para reclamar al Gobierno central y a la Junta de Andalucía las inversiones y actuaciones necesarias", porque "no podemos hablar de luchar contra la despoblación mientras haya vecinos y vecinas que necesiten un coche para algo tan básico como acudir al médico o llegar a su puesto de trabajo".