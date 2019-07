Podemos reclama al Gobierno andaluz de PP y Cs que entregue toda la información sobre el caso de las 'mordidas'

Publicado 22/07/2019 11:32:52 CET

CÓRDOBA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los parlamentarios de Adelante Andalucía Nacho Molina y Luzmarina Dorado han dicho este lunes esperar que el nuevo Gobierno andaluz de PP y Cs ejerza desde ahora en el llamado caso de las 'mordidas' en Córdoba, en el que está personada la Junta de Andalucía, pero sin haber intervenido hasta ahora, y que, a la vez, entregue toda la documentación que en el Parlamento andaluz le demanda al respecto Adelante Andalucía.

Molina y Dorado han planteado tal exigencia al Gobierno que preside el popular Juanma Moreno en una rueda de prensa en la sede de Podemos en Córdoba, acompañados por los abogados Manuel Delgado y Luis de los Santos, que representan a la formación morada, como acusación particular, en el procedimiento abierto por el Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba, que investiga el citado caso de las 'mordidas'.

A este respecto y tras recordar Dorado que en la pasada legislatura se inició la investigación judicial con personación de Podemos desde un primer momento, ha señalado que, igualmente, en el Parlamento de Andalucía la formación morada intentó, sin éxito, que el anterior Gobierno socialista le entregase toda la documentación relativa al presunto uso indebido de subvenciones públicas, procedente de varias consejerías, por parte de la Fundación Guadalquivir Futuro, la Asociación Jóvenes hacia el Futuro y la Asociación de Vecinos Nuevo Guadalquivir.

A ello se ha referido también Molina, quien ha avisado que su formación no cejará en su empeño de exigir, ahora al nuevo Gobierno andaluz de PP y Cs, "toda la documentación administrativa, jurídica y contable" sobre las ayudas entregadas por la Junta a tales entidades, para saber "dónde ha ido a parar hasta el último céntimo" de dinero público, no descartando Molina que, más allá de para el supuesto beneficio particular de los responsables de tales entidades, también haya podido llegar indebidamente parte de ese dinero al PSOE-A.

Precisamente, todos los datos que hasta ahora no se conocen del "oscuro cajón" que, según ha señalado Molina, constituye la contabilidad de las citadas entidades, es lo que quiere Podemos que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigue, y así lo ha solicitado al citado juzgado cordobés, el cual ya ha dado traslado a todas las partes, para que se posicionen sobre la solicitud de nuevas diligencias de investigación planteada por Podemos.

Esperan en Podemos que la Fiscalía respalde las medidas que ha pedido al juzgado y que, de igual manera, la Junta de Andalucía, no solo también avale la petición de la formación morada, sino, que, según ha insistido Molina, facilite en sede parlamentaria y con prontitud toda la documentación que ya le pide Adelante Andalucía.

En el escrito de la acusación particular dirigido al juzgado, al que ha accedido Europa Press, se argumenta que "conviene al interés de la investigación, por entender que se derivará más clara responsabilidad de los investigados", que por parte de la UCO de la Guardia Civil "se realicen cuantas diligencias de investigación conduzcan a clarificar" la "ausencia absoluta de contabilidad, o parcial, deficiente e incompleta, tanto de ingresos como de gastos desconocidos en el informe pericial".

Se ha referido así la acusación a como el propio juzgado ordenó que se ampliase el informe pericial emitido el pasado febrero sobre el uso dado a las ayudas recibidas por la Fundación Guadalquivir Futuro, la Asociación Jóvenes hacia el Futuro y la Asociación de Vecinos Nuevo Guadalquivir entre 2014 y 2016, y que detectó "falta de control" y "dejadez" en las cuentas de dichas entidades, entendiendo ahora la acusación particular que la ampliación del informe emitida requiere que se indague aún en la contabilidad por la UCO de la Guardia Civil.