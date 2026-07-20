Podemos reclama a la Junta que asuma "la gestión íntegra" del 112 tras quedar "desierta" la licitación

La portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán (c.) - PODEMOS

SEVILLA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha reclamado este lunes al Gobierno andaluz que asuma la "gestión completa" del servicio de Emergencias 112, después de que su licitación haya quedado "desierta".

En un comunicado, la portavoz de Podemos, Alejandra Durán, ha manifestado que "un servicio de estas características nunca debió depender de empresas privadas orientadas al beneficio económico, sino estar gestionado íntegramente desde lo público, con el único objetivo de garantizar un servicio de calidad, dado que el 112 constituye la vía fundamental para la protección de la vida, la salud y la seguridad de la ciudadanía".

En este sentido, Durán ha advertido de que no contempla, ni siquiera como hipótesis, que "el Gobierno de Moreno Bonilla ceda a la tentación de actuar en connivencia con las empresas que han dejado desierta la licitación, en un intento por conseguir que la Junta mejore las condiciones económicas del contrato, ya que, si eso ocurriera se convertiría en cómplice de dichas empresas y no en garante de un servicio público".

Podemos Andalucía ha recordado que se trata de una licitación valorada "en 63 millones de euros, en la que las instalaciones del 112, las salas de atención, las líneas telefónicas, los sistemas informáticos, el mobiliario y el mantenimiento general ya están sufragados con fondos públicos a través de la agencia EMA".

La empresa adjudicataria se limita a asumir los salarios de la plantilla, salarios que la formación califica de "muy bajos" por estar encuadrados en el convenio de telemarketing.

Para Durán, esta circunstancia representa "una oportunidad histórica que el Gobierno andaluz no debería desaprovechar para rescatar el servicio, mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores y ofrecer una gestión plenamente pública".

Según ha expuesto, el servicio de Emergencias 112 Andalucía, en funcionamiento desde 2002, "se enfrenta por primera vez en su historia a una licitación sin ninguna empresa dispuesta a presentarse, ni la actual adjudicataria, Ilunion Emergencias, ni ningún otro operador del sector concurrió antes del cierre del plazo, el pasado 13 de julio, a un contrato dotado con 62,8 millones de euros para dos años de servicio".

La mesa de contratación acordó por unanimidad declarar desierto el concurso, según ha señalado, apuntando que el posicionamiento de Podemos Andalucía se suma así al de los sindicatos CCOO y CGT, "que llevan días reclamando la gestión pública directa del servicio a través de la agencia EMA".

Desde CCOO, se ha defendido que resulta más rentable para la administración internalizar el servicio que sacarlo de nuevo a concurso, mientras que CGT ha denunciado que la ausencia de ofertas responde a una "estrategia de presión empresarial para encarecer el contrato", según recoge Podemos en su nota.

Durán ha subrayado que "el 112 necesita una plantilla con condiciones laborales dignas, al margen del convenio de telemarketing, uno de los más precarios del mercado laboral".

Podemos ha puesto en valor la labor de los y las profesionales del servicio, encargados de centralizar, clasificar y gestionar cualquier aviso de peligro o catástrofe, así como de movilizar a servicios operativos esenciales como Bomberos, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y sanitarios, un colectivo que "no puede estar cobrando el salario mínimo".

Por ello, Podemos Andalucía ha mostrado su apoyo total a la demanda de los sindicatos para "internalizar este servicio, el pase de la plantilla a personal de la Junta y convertirlo en una gestión íntegramente pública".