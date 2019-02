Podemos: "Si PP, Cs y Vox no presentan su Presupuesto antes de las municipales es porque ocultan sus recortes"

Publicado 04/02/2019 12:30:20 CET

SEVILLA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha advertido este lunes de que si "PP, Cs y Vox no presentan su Presupuesto para la Junta antes de las elecciones municipales es porque ocultan sus recortes".

En rueda de prensa, Pérez Ganfornina ha dicho que "no hace falta esperar" porque ya es palpable "la bajada de impuestos a los ricos, la subida de sueldo a los altos cargos, los dedazos en las contrataciones de hasta 30.000 euros, los 450.000 euros que cuesta el gabinete de la Presidencia del Parlamento o los 600.000 euros para ayudas de alquiler a altos cargos".

El dirigente de Podemos Andalucía ha destacado que Cs a nivel nacional presentaba una ley para "acabar con los dedazos" pero que en Andalucía "les ha faltado pocos meses" para hacer lo contrario. "Aquí colocan a los suyos, les suben el sueldo y bajan los impuestos a los ricos; es la regeneración convertida en una degeneración en tiempo exprés", ha apuntado.

Junto a ello, ha criticado que la expresidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, convocó elecciones en Andalucía para "no hacer los presupuestos y ahora se da golpes de pecho pidiendo presupuestos" al Gobierno liderado por el 'popular' Juanma Moreno.

Según ha destacado, el Gobierno de Susana Díaz "abrió las puertas a las privatizaciones y ahora se mantendrá esa misma lógica". "Moreno dice que no habrá nuevas privatizaciones, pero sí habrá más dinero para las privatizaciones y los conciertos, y eso no es bueno", ha añadido.

De otro lado, el dirigente de Podemos Andalucía ha vuelto a trasladar el apoyo de su organización al colectivo del taxi frente a la "competencia desleal" que suponen las empresas de VTC. "Son ratas que vienen a buscar beneficios a través de la explotación de los trabajadores", ha afirmado.

Así, tras alentar a la movilización del taxi, ha defendido que este sector sabe "qué es lo mejor para el servicio público" y que el debate "no es taxi sí o taxi no", sino que hay un debate ideológico de fondo y una "ofensiva neoliberal". "Quieren vendernos que hay un camino de capitalismo verde, pero no lo compramos", ha concluido.