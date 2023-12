El poeta y activista Jorge Riechmann inaugurará en Córdoba el ciclo de coloquios 'Éticas y estéticas marrubiales'

CÓRDOBA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El filósofo, poeta y activista Jorge Riechmann (Madrid, 1962) ofrecerá el próximo sábado, a las 12,00 horas, una conferencia bajo el título 'Libertades en tiempos de restricciones ecológicas' ,en el centro sociocultural Luciana Centeno, invitado por la asociación vecinal Galea Vetus de San Agustín. El coloquio se enmarca en un ciclo de encuentros, 'Éticas y estéticas marrubiales: pensar la ciudad desde sus afueras', nacido al amparo de una subvención del Ayuntamiento de Córdoba, en los que Galea Vetus congregará voces críticas desde las que tejer visiones y posibilidades alternativas y mejores para la ciudad.

Tal y como han argumentado desde la asociación vecinal en una nota, alma mater de la encrucijada de propuestas culturales que representa el Luciana Centeno, "San Agustín, Costanillas y el Marrubial son hoy un barrio céntrico que, sin embargo, no ha perdido el orgullo de haber sido tanto tiempo periferia y heterodoxia". "Es por eso que desde un territorio vecinal enormemente dinámico y propositivo que no renuncia a sus raíces, tradiciones y singularidad quizás se puedan plantear soluciones a las encrucijadas de lo urbano en general y de Córdoba en particular".

De ahí, concluyen, "la oportunidad de contar con Jorge Riechmann, pensador de referencia en nuestro país, porque ha dedicado muchas y lúcidas páginas a imaginar presentes y futuros donde bienestar, equidad y encaje en los límites biofísicos del planeta estén conciliados".

Jorge Riechmann es ensayista, poeta y ecologista. Es profesor de filosofía moral y política en la Universidad Autónoma de Madrid, y vecino de Cercedilla. Entre sus ensayos más recientes están 'Autoconstrucción' (Catarata, 2015); '¿Derrotó el smartphone al movimiento ecologista?' (Catarata, 2016); 'Ética extramuros' (eds. UAM, 2016); '¿Vivir como buenos huérfanos?' (Catarata, 2017); 'Ecosocialismo descalzo' (Icaria, 2018); 'Otro fin del mundo es posible, decían los compañeros' (MRA Ediciones, 2019); 'Informe a la Subcomisión de Cuaternario' (Árdora, 2021) y 'Simbioética' (Plaza y Valdés, 2022).

Su último libro es 'Bailar encadenados. Pequeña filosofía de la libertad' (Icaria, 2023). Recientemente ha ganado proyección social por su encausamiento, junto a 14 activistas más, detenidos tras la acción de protesta climática del 6 de abril de 2022 ante el Congreso de los Diputados.