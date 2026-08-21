La Policía detiene a dos hombres enzarzados en una violenta pelea en Granada y evita un desenlace fatal

Patrulla de la Policía Nacional en Granada - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este pasado jueves a los dos presuntos implicados en una violenta pelea que tendrán que responder ante la justicia por los delitos de lesiones y amenazas. Ambos varones, de 32 y 23 años, se enzarzaron en una reyerta donde de no ser por la actuación policial el desenlace podría haber sido fatal.

Según el relato policial difundido en un comunicado, los hechos ocurrieron cerca del mediodía en el distrito Norte de Granada. Una patrulla policial de servicio fue comisionada por la Sala CIMACC 091 para desplazarse a un ambulatorio donde los servicios médicos manifestaban que acababa de acudir allí una persona ensangrentada, pero que se había marchado del lugar sin recibir asistencia.

Desde la sala ampliaron la información a la dotación policial, ya que según algunos testigos que llamaron al 091, dos varones se habrían agredido mutuamente en plena calle, resultando uno de ellos herido de bastante gravedad.

Los agentes continuaron realizando batidas por la zona hasta que una mujer les avisó de que, instantes antes, había pasado por allí una persona empapada de sangre, indicándoles la dirección que habría tomado.

A los pocos metros del lugar, la patrulla localizó a un varón ensangrentado que portaba cristales en ambas manos. Le indicaron que se detuviera y arrojase los vidrios al suelo, pero hizo caso omiso. De forma sorpresiva salió corriendo con los cristales a modo de cuchillos en las manos con la clara intención de agredir a su contrincante que estaba a escasos metros de él y de los agentes.

Ante la gravedad de las circunstancias y el grave riesgo que suponía para la integridad física de esta persona y de los propios actuantes, uno de los agentes se vio obligado a hacer uso de su inmovilizador eléctrico (taser), lo que evitó que el desenlace pudiera ser fatal.

En el lugar se presentó una ambulancia para trasladar de urgencia a esta persona por las heridas que presentaba a un centro hospitalario, donde quedó bajo custodia por un delito de amenazas graves. Se trata de un varón de 23 años con antecedentes policiales previos.

El otro varón participante en la pelea y acusado de un delito de lesiones, también fue atendido y trasladado en el momento a dependencias policiales. Tiene 32 años y casi una treintena de antecedentes policiales previos.

Ambos implicados en la reyerta ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.