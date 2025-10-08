El policía de Granada enjuiciado por maltrato defiende su inocencia y vuelve a ser detenido por saltarse el alejamiento

GRANADA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subinspector del cuerpo de la Policía Local de Granada enjuiciado desde este miércoles por la presunta comisión de varios delitos relacionados con la violencia machista en el Juzgado de lo Penal número 5 de la capital granadina ha defendido ante la autoridad judicial su inocencia. A la salida de la sala, en el edificio judicial de Caleta, ha vuelto a quedar detenido por un supuesto quebrantamiento de la orden de alejamiento que tiene sobre su exmujer ocurrido al parecer el pasado fin de semana.

Así lo han indicado fuentes del caso consultadas por Europa Press después de que haya finalizado la sesión del juicio de este miércoles, pasadas las 17,30 horas, cuando el procesado, que ha negado los hechos que se juzgan y ha mantenido que todo el relato de las acusaciones es "falso", ha quedado detenido por la Guardia Civil a la espera de que pase a disposición judicial por un supuesto incumplimiento de la orden de alejamiento en la provincia de Málaga, y tras denuncia interpuesta el pasado lunes.

El juicio, que se celebra a puerta cerrada al ser un asunto que ha afectado a menores, se reanudará en cualquier caso el próximo viernes a las 9,30 horas, con declaraciones de peritos y los pertinentes informes y conclusiones de las partes. La Fiscalía solicita provisionalmente seis años y diez meses de prisión, mientras que la acusación particular pide más de 15 años de prisión por los hechos y la defensa interesa la libre absolución.

Se le juzga por la presunta comisión de delitos de violencia física y psíquica habitual, de menoscabo psíquico y de descubrimiento y revelación de secretos perpetrados supuestamente contra su expareja y una de las dos hijas que tienen en común.

El ministerio público, en su escrito de conclusiones provisionales, al que tuvo acceso Europa Press, señalaba que durante la relación con su expareja, pero sobre todo a partir de 2017, el acusado habría venido ejerciendo en el domicilio que compartían "de forma continuada, agresiones tanto verbales" como "conductas de control, debido también a su carácter machista y celoso como agresiones físicas".

Estas últimas habrían consistido en "empujones" o "golpes en la cabeza" o "en el brazo", extendiéndose las agresiones tanto físicas como psíquicas a las dos hijas "con desprecios y admoniciones constantes" sobre todo hacia la mayor, a la que habría causado lesiones.

Igualmente "el acusado sin consentimiento" de su "esposa separada ya de hecho" se habría "apoderado de contactos y fotos personales extraídos de los terminales del ordenador y del teléfono móvil de los que era usuaria".

Trataba al parecer de "averiguar si mantenía alguna otra relación sexual o sentimental así como las amistades que pudiese tener" utilizando también supuestamente la aplicación de un rastreador tecnológico "con el objeto de controlar sus movimientos y saber dónde y con quién" habría estado "en cada momento" su ex.

CASO VIOGEN

Con vinculación a este caso de supuesto maltrato machista que ha ido a juicio, pero en unas diligencias separadas, el Juzgado de Instrucción 4 de Granada investiga a varios agentes de la Policía Local de Granada en el denominado caso Viogen.

En este caso se investiga la presunta comisión de un delito de revelación y descubrimiento de secretos tras acceder a datos de la expareja del subinspector, que ha sido recientemente relevado como jefe de estudios del cuerpo de seguridad municipal para destinarlo a tareas de archivo, en el citado sistema de seguimiento de víctimas de violencia machista.