La Policía Local de Baza (Granada) incorpora dos nuevos agentes en un acto con palabras de "ánimo y felicitación"

Toma de posesión de policías locales de Baza (Granada) - AYUNTAMIENTO DE BAZA

BAZA (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

Dos nuevos miembros de la Policía Local de Baza (Granada) han tomado posesión de sus cargos este viernes, 19 de diciembre, una vez que han aprobado todos los requisitos de acceso e incluso después de haber superado el periodo de formación y adaptación al servicio.

Según una nota de prensa emitida por el Consistorio, ambos pasan así a formar parte de la plantilla municipal. Asimismo, el juramento de su nueva responsabilidad se ha celebrado en el salón de plenos ante el alcalde del municipio, Pedro J. Ramos, y con la presencia de la concejala de Gobernación, Mª Carmen Sánchez, y del Subinspector Jefe de la Policía Local bastetana, Manuel Hernández.

Los tres han tenido, según el Ayuntamiento, palabras de "felicitación y de ánimo" por parte de las autoridades. Los agentes, por su parte, en una breve intervención también ante sus familiares, han agradecido el acompañamiento en este acto tan importante para ellos y han prometido dedicarse en cuerpo y alma a su nuevo compromiso con la ciudadanía.

Finalmente, el alcalde les ha impuesto los distintivos que les convierten en policías locales de Baza.