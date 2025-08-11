La Policía Local de Córdoba activa un plan de tráfico especial en el entorno de la Mezquita-Catedral tras el incendio

Archivo - Zona del entorno de la Mezquita-Catedral de Córdoba que se ve directamente afectada por el plan de tráfico especial por las obras en el monumento. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Córdoba ha activado este lunes un plan de tráfico especial que tiene como objetivo facilitar el trabajo y las labores de rehabilitación que se van a desarrollar en la Mezquita-Catedral de Córdoba, como consecuencia del incendio que afectó el pasado viernes a dos capillas ubicadas en su interior.

De la misma manera, según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba en una nota, el plan diseñado tiene como prioridades garantizar la seguridad de peatones, operarios y visitantes, la protección del patrimonio histórico y la fluidez del tráfico rodado en calles adyacentes, facilitando el acceso de vehículos autorizados y el tránsito alternativo.

Con respecto al ámbito de aplicación, se efectuará un corte total de la calle Magistral González Francés, desde la Plaza de Santa Catalina hasta el número 13 y se implementarán medidas en las calles implicadas en la reestructuración: Torrijos, Cardenal Herrero, Magistral González Francés, Judería, Encarnación, Corregidor Luis de la Cerda y Avenida del Alcázar (zona temporal de carga y descarga).

En relación con estas medidas de regulación se establece un horario de obras, de 7,00 a 18,00 horas en días laborables, y la prohibición de carga y descarga en la calle Torrijos y calles adyacentes afectadas. Además, se traslada la zona de carga y descarga a Amador de los Rios mientras duren las obras.

Junto a ello, se produce la conversión en doble sentido de la calle Cardenal Herrero y el tramo no cortado de la calle Magistral González Francés, solo para acceso a cocheras, con salida por la calle Judería, mientras que el segundo tramo de la calle Magistral González Francés afectado por el corte será doble sentido en fondo de saco, restringido únicamente para la cochera del Hotel Conquistador.

También se procede a la anulación temporal de veladores en la calle Judería, para permitir el flujo alternativo, y se procede a la regulación de accesos y desvíos para residentes y cocheras mediante acceso con acreditación.

En cuanto a la maquinaria de obra y transporte, tendrán circulación autorizada solo dentro del horario laboral establecido, mientras se establecen desvíos señalizados hacia itinerarios alternativos por la calle Amador de los Ríos y calle Corregidor Luis de la Cerda, a la vez que se colocan carteles informativos en Amador de los Rios indicando que es la zona provisional de carga y descarga.

Habrá patrullas de Policía Local ubicadas en los puntos de acceso críticos durante toda la vigencia del plan, que será de aplicación desde el día de inicio de obra, este lunes 11 de agosto, hasta el día 29 de agosto, respecto a la finalización de la primrera fase, pudiendo prorrogarse o modificarse según las necesidades de la intervención y evolución de los trabajos.