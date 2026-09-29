La Policía Local de Córdoba requisa dos armas de fuego simuladas y una katana en varios controles de coches

La Policía Local de Córdoba requisa dos armas de fuego simuladas y otros cinco objetos peligrosos en varios controles de vehículos. - POLICÍA LOCAL

CÓRDOBA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Córdoba, en el marco de sus competencias de apoyo a las labores de Seguridad Ciudadana, ha requisado dos armas de fuego simuladas y otros cinco objetos peligrosos como parte de varios controles establecidos en distintos puntos de la ciudad durante los últimos cuatro días. Entre el material aprehendido por los agentes se encuentra también una katana con una hoja de 30 centímetros.

Según ha informado el Ayuntamiento, las armas simuladas que se han incautado son las réplicas de una carabina y de un arma corta, capaces de disparar munición plástica de airsoft. La posesión de este tipo de simulaciones requiere, además de haber alcanzado la mayoría de edad, haberlas inscrito en el registro de armamento del Ayuntamiento. Un extremo que no se había producido en el caso del propietario de ambas réplicas, motivo por el cual le han sido retiradas.

Las intervenciones de los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Policía Local se han repartido, desde el pasado viernes, en diez controles distribuidos entre los barrios del Sector Sur, el Brillante, Ciudad Jardín y la Fuensanta, así como en varios polígonos industriales. En total, este dispositivo ha servido para la inspección de 74 vehículos, en algunos de los cuales se han localizado objetos como un martillo de hierro con punta cónica de fabricación artesanal, que el conductor portaba bajo su asiento.

Estas actuaciones han hecho posible también la identificación de más de 110 personas, a fin de comprobar si les constaba alguna requisitoria judicial o medida cautelar en activo. De igual forma, los efectivos de la Policía Local han denunciado 21 infracciones de tráfico, entre las que se encuentra circular con el permiso de conducir caducado, carecer de seguro obligatorio o no haber superado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

"EFICACIA Y EFICIENCIA"

El delegado de Seguridad del Ayuntamiento, Jesús Coca, ha destacado "la eficacia y eficiencia que ha demostrado este dispositivo especial de apoyo a las labores de Seguridad Ciudadana", al mismo tiempo que ha puesto de relieve su "reparto por toda la ciudad".

Con este tipo de intervenciones, ha asegurado el concejal, "se refuerza el trabajo diario que realiza la Policía para atender cualquier incidencia, además de retirar de la vía pública objetos que podrían ser potencialmente peligrosos o réplicas de armas que no están registradas debidamente".

DOS ACTUACIONES POR AGRESIÓN EN LA MISMA MADRUGADA

Los agentes de la Policía Local también han realizado dos intervenciones por posibles casos de agresión durante la madrugada de este martes. La primera de ellas se ha producido en la calle Alcaide de los Donceles, donde una mujer ha resultado detenida por la presunta comisión de un delito de lesiones con arma blanca al haberse visto implicada en un enfrentamiento contra un hombre.

Por otro lado, pasadas las 01,00 horas, en la calle Infanta Doña María se ha producido la detención de un hombre por un presunto delito de lesiones al haberse visto involucrado en una reyerta. Además, en la misma noche, una persona ha resultado investigada por un presunto delito contra la Seguridad Vial al conducir sin haber obtenido nunca el permiso de conducir y haber protagonizado un siniestro vial en la Glorieta Ibn Zaydun.