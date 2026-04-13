La Policía Local de Guadix (Granada) pone en servicio un email para recibir denuncias anónimas de los ciudadanos

Archivo - Agentes de la Policía Local de Guadix durante una intervención. - FB POLICÍA LOCAL DE GUADIX - Archivo

GUADIX (GRANADA), 13 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de la ciudad granadina de Guadix ha puesto en funcionamiento un nuevo servicio para dirigir al cuerpo las denuncias anónimas de la ciudadanía a través de email.

Así lo han dado a conocer en una publicación en sus redes sociales consultada por Europa Press en la que señalan que las denuncias que se dirijan al correo en cuestión serán "de forma anónima y sin correr ningún tipo de riesgo, al mismo tiempo que colaboramos con la policía".

"La colaboración ciudadana es fundamental para que el desarrollo del trabajo policial sea más efectivo en algunos casos", insisten en el mensaje desde el cuerpo local de seguridad.

Así, la Policía Local de Guadix pide especial colaboración a aquellas personas residentes en el pueblo que tuvieran conocimiento, indicios o sospechas de actividades relacionadas con quejas vecinales, plantaciones de marihuana, casos de violencia de género o doméstica, casos de absentismo escolar o 'bullying', entre otras.

"En ocasiones, queremos denunciar algunas de estas acciones pero tenemos miedo ante las posibles consecuencias que ello podría traernos si los afectados descubren nuestra identidad, algo lógico y normal", exponen en su mensaje, en el que subrayan que con este nuevo servicio, por medio del email, se garantiza ese anonimato.

También señalan que, a la hora de proporcionar información, es muy importante que se proporcione toda que se tenga al alcance para que la policía pueda actuar con rapidez ante los hechos denunciados. "Esto implica que hay que ser concreto acerca de lugares y personas, No hay que desechar ningún detalle por mínimo que parezca. Las descripciones tienen que ser lo más exhaustivas posible Eso sí, tienes que ser consciente de que este tipo de denuncias no constituyen una denuncia formal, esto no implica que no vaya a realizarse una investigación sobre los hechos", exponen.

Por último, explican que las informaciones anónimas que se reciben a través de la dirección de mail se comunicaran a las unidades que correspondan para que tengan noticia de las mismas y puedan actuar al respecto.