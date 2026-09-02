La Policía Local de Linares (Jaén) realiza 437 intervenciones durante el dispositivo especial de la feria

Imagen de archivo de la presentación del dispositivo especial de feria. - AYUNTAMIENTO DE LINARES

LINARES (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

El dispositivo especial del Ayuntamiento de Linares (Jaén) para la Feria de San Agustín, celebrada del 27 de agosto al 1 de septiembre, ha finalizado con 437 intervenciones de la Policía Local, 127 menos que el año pasado.

Estas cifras "reflejan el elevado nivel de actividad operativa de los agentes" bajo criterios de prevención, proximidad, anticipación y capacidad de respuesta, según ha informado este miércoles el Consistorio, desde el que se ha valorado un operativo que ha acabado "de forma satisfactoria y cumpliendo los objetivos".

Así, el Plan de Tráfico, Movilidad y Seguridad de la feria ha garantizado el normal desarrollo de las actividades, la seguridad de la ciudadanía y la adecuada gestión, ordenación y regulación de los desplazamientos y flujos de tráfico y circulación en las zonas de mayor concentración de personas.

En concreto, la Policía Local ha realizado, a lo largo de los últimos seis días, 437 intervenciones. "La presencia permanente de efectivos en los principales puntos de concentración, junto con la vigilancia y regulación del tráfico, ha permitido detectar y abordar incidencias de forma temprana, evitando en numerosos casos que situaciones inicialmente menores pudieran derivar en problemas de mayor entidad", ha afirmado.

Desde la Jefatura de la Policía Local se ha destacado que el dispositivo ha permitido mantener una respuesta operativa eficaz, adaptando los recursos a las necesidades de cada momento y reforzando la presencia en aquellos espacios y franjas horarias con mayor concentración de ciudadanos. Además, este año se ha contado con la presencia de la unidad canina, contribuyendo a un efecto disuasorio.

Con respecto a Bomberos, se han efectuado unos 40 servicios de tipo preventivo en cuanto a atención, asesoramiento e inspecciones técnicas, junto con actuaciones más específicas de control en torno a los fuegos artificiales. Desde el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Linares se ha resaltado la ausencia de incidencias.

En esa línea, el Ayuntamiento de Linares ha agradecido la importante labor de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad y servicios de emergencias. En estrecha coordinación y trabajo conjunto con las áreas municipales, ha permitido que la feria haya transcurrido dentro de la normalidad.