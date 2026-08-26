La Policía Local de Martos (Jaén) rescata un búho real que apareció desorientado en el centro del municipio

Un agente de la Policía Local observa el búho real en una calle de Martos. - AYUNTAMIENTO DE MARTOS

MARTOS (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Martos (Jaén) ha rescatado un búho real, una especie protegida, que apareció desorientado en pleno centro del municipio.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 16,00 horas del pasado jueves, cuando se recibió una llamada en el teléfono 092 alertando de la presencia de un ave de gran tamaño en la zona, según ha informado este miércoles el Ayuntamiento.

Ya en el lugar, los agentes de la Policía Local pudieron comprobar que se trataba de un ejemplar de búho real (Bubo bubo), una de las mayores rapaces nocturnas presentes en el entorno de Martos.

Tras varios intentos fallidos, consiguieron capturar de forma segura al animal, que "se encontraba, en principio, en buenas condiciones, aunque presentaba signos de desorientación".

Una vez rescatado, el búho fue trasladado al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) Quiebrajano. En estas instalaciones de la capital permanecerá bajo los cuidados necesarios hasta que pueda ser rehabilitado y devuelta a su medio natural.